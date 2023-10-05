Американцы назвали лучшие компактные автомобили 2023 года (фото)

В рейтинг вошли восемь компактных авто, которые во многом превосходят своих конкурентов. Также эксперты назвали главные недостатки этих моделей.

Американские эксперты назвали лучшие компактные автомобили 2023 года. Они выделили главные особенности этих моделей. Рейтинг опубликовали на сайте Cars U.S.News.

Компактные автомобили благодаря своим небольшим габаритам позволяют без каких-либо проблем передвигаться по городу. Также это экономные модели с низким расходом топлива и небольшими затратами на эксплуатацию.

В рейтинг вошли восемь компактных авто, которые эксперты считают лучшими в своем классе. Эти модели имеют множество преимуществ перед своими конкурентами.

ТОП-8 лучших компактных автомобилей 2023 года:

8. Toyota Corolla

Toyota Corolla имеет высокое качество сборки Фото: Toyota

Toyota Corolla отличается высоким качеством сборки и практичным интерьером. Также эта модель имеет отличную плавность хода.

Toyota Corolla имеет всего несколько недостатков. Основными являются неприятная управляемость и тесный салон.

7. Nissan Sentra

Nissan Sentra предлагает качественный интерьер Фото: Nissan

Nissan Sentra предлагает качественный интерьер с удобными сиденьями. Также в базовую комплектацию входит большое количество систем помощи водителю.

Главным недостатком Nissan Sentra является неприятная управляемость. Помимо этого у модели небольшой багажник в сравнении с конкурентами.

6. Volkswagen Jetta

Volkswagen Jetta имеет отличную плавность хода Фото: Volkswagen

Volkswagen Jetta обладает комфортной подвеской с отличной плавностью хода. Еще одним достоинством модели является низкий расход топлива.

Эксперты отметили, что управляемость Volkswagen Jetta оставляет желать лучшего. Также седан предлагает скучный интерьер.

5. Subaru Impreza

Subaru Impreza оснащается полным приводом уже в базовой комплектации Фото: Subaru

Subaru Impreza в отличие от многих конкурентов оснащается полным приводом. Также у этой модели просторный интерьер и приятная управляемость.

Subaru Impreza имеет несколько недостатков. Главным является маломощный двигатель, которым оснащаются базовые комплектации.

4. Kia Forte

Kia Forte предлагает просторный интерьер Фото: Kia

Несмотря на компактные габариты, Kia Forte предлагает просторный и качественный интерьер. Помимо этого модель имеет низкий расход топлива и вместительный багажник по меркам класса.

Kia Forte обладает не самой приятной управляемостью и жесткой подвеской. Также расстраивает работа вариатора, который часто работает нестабильно.

3. Hyundai Elantra

Hyundai Elantra имеет стильный дизайн Фото: Hyundai

Hyundai Elantra является удобным автомобилем с приятной управляемостью. Также эта модель имеет стильный дизайн и удобную информационно-развлекательную систему.

Интерьер Hyundai Elantra вызывает спорные ощущения. Он выглядит стильно, но некоторые дешевые материалы портят общее впечатление.

2. Mazda 3

Mazda 3 быстрее многих конкурентов Фото: Mazda

Mazda 3 отличается высококлассным интерьером и удобной информационно-развлекательную системой. Помимо этого модель быстрее многих конкурентов и имеет отточенную управляемость.

Несмотря на все достоинства, у Mazda 3 есть и недостатки. Главными из них являются тесный задний ряд сидений и небольшой багажник у седана.

1. Honda Civic

Honda Civic стал лидером этого рейтинга Фото: Honda

Новая Honda Civic устанавливает стандарты для автомобилей своего класса. Эта модель отличается приятной управляемостью, низким расходом топлива, красивым интерьером и богатым оснащением.

Базовый двигатель Honda Civic вызывает вопросы. Он недостаточно мощный и обеспечивает посредственную динамику разгона.

Ранее Фокус рассказал, что эксперты назвали самые надежные компактные городские автомобили с пробегом в возрасте от 6 до 20 лет.