Семейный спорткар: BMW готовят сверхмощный заряженный универсал (фото)

Новый BMW M3 CS Touring получит 550-сильную турбошестерку и будет облегчен. Спортивный универсал сможет разгоняться до 100 км/ч за 3,5 секунды.

Линейку BMW M3 должна пополнить новая сверхмощная версия CS Touring. Экстремальный спортивный универсал появится с 2025 года. Об этом сообщает сайт BMWBlog.

Универсал BMW M3 CS Touring доработают так же, как и аналогичный седан. Отдачу его 3,0-литровой турбошестерки увеличат до 550 л. с. и 650 Нм. Это позволит разгоняться до 100 км/ч примерно за 3,5 с и развивать 300 км/ч.

Разгон до 100 км/ч займет около 3,5 с Фото: BMW

Кроме того, универсалу доработают ходовую. Модель будет доступна исключительно с полным приводом.

Новый BMW M3 CS Touring можно будет отличить от стандартной модели по карбоновым обвесу и спойлеру, а также особым 19-дюймовым дискам. Автомобиль облегчат примерно на 35 кг.

В отделке салона будут использованы карбон и алькантара. Спереди появятся спортивные ковшеобразные сиденья (в стандартном универсале М3 они являются опцией). Универсал BMW M3 CS Touring останется практичным семейным авто с просторным салоном и багажником объемом 500-1510 л.

В салоне появятся спортивные сиденья Фото: BMW

Ожидается, что выпустят лимитированную серию из 2000 BMW M3 CS Touring. Цена универсала превысит $120 000.

К слову, новый BMW M3 CS Touring не будет самым быстрым универсалом марки, ведь ожидается и BMW M5 Touring мощностью около 700 сил.

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