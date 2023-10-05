Самый быстрый универсал BMW в истории рассекретили до премьеры (видео)

Новый BMW M5 Touring станет самым мощным и быстрым универсалом в истории бренда. Новинку оснастят гибридной установкой мощностью свыше 700 сил.

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Новый BMW M5 получит версию в кузове универсал. Новинку заметили во время тестовых заездов по автобану в Германии. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Тестовый прототип покрыт камуфляжем, но некоторые элементы дизайна можно разглядеть. Заряженная версия отличается новым кузовным обвесом с расширенными колесными арками.

Сзади появятся четыре выхлопных патрубка. Также можно заметить увеличенный спойлер на двери багажника.

Сзади установлены четыре выхлопных патрубка Фото: Motor1.com

Еще одним отличием заряженной версии станут новые колесные диски. Они окрашены в черный цвет.

BMW M5 Touring, как и стандартная версия модели, получит изогнутый дисплей в интерьере. Внутри также появится новый руль с плоской нижней частью.

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Новый BMW M5 Touring оснастят гибридной установкой с 4,4-литровым турбированным двигателем V8 и электромотором суммарной мощностью свыше 700 л.с. Разгон от 0 до 100 км/ч будет занимать менее трех секунд.

По слухам, новинка дебютирует в начале 2024 года. Стоимость и характеристики заряженного универсала станут известны после премьеры.

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