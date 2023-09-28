Самый компактный кроссовер BMW показали на первых фото и видео

Новый BMW X2 кардинально изменится и станет купе-кроссовером. В линейке впервые появятся электрические модификации.

Related video

Появился первый официальный тизер BMW X2 второго поколения. Компактный кроссовер дебютирует в ближайшее время. Видео с ним опубликовал в своем Instagram шеф-дизайнер BMW Домагой Дукеч.

BMW X2 станет купе-кроссовером Фото: BMW

В коротком ролике можно разглядеть переднюю часть BMW X2 2024 с огромными "ноздрями" решетки радиатора, получившими диодную подсветку. Фары дополнены изогнутыми ходовыми огнями.

Ранее кроссовер BMW X2 видели на тестах. Его обклеили камуфляжной пленкой, но на шпионских фото все же можно разглядеть, что его силуэт стал более купеобразным – с покатой крышей и заостренной задней частью, как у старших BMW X4 и X6.

Важно

Свыше 400 сил и сканер отпечатков пальцев: Hyundai презентовали конкурента BMW X6 (фото)

Новый BMW X2 2024 подрастет в размерах, но останется самым компактным кроссовером марки. Модель построят на платформе FAAR, как и новый BMW X1.

Кроссовер видели во время тестов Фото: Motor1.com

У собрата кроссовер BMW позаимствует и двигатели, причем их палитра обещает быть очень широкой. Модель получит бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (136 л. с.) и 2,0 л (218, 245 и 316 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 211 л. с.

Кроме того, появятся подзаряжаемые гибриды на 245 и 326 л. с., а также электромобили BMW iX2 мощностью 204 и 313 л. с.

Ранее Фокус рассказывал про новые седаны BMW 5 Series с расходом 1 л на 100 км.

Также мы писали, что спрос на BMW в Украине рекордно вырос.