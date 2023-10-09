В Киеве замечен редкий спорткар Mercedes 2000-х с эксклюзивным тюнингом (фото)

Купе-кабриолет Mercedes SL доработали специалисты немецкого тюнинг-ателье Lorinser. Спорткар оснащен 306-сильным V8.

В Киеве сфотографировали необычный Mercedes-Benz SL 2002 года. Спорткар привлекает внимание интересным тюнингом. Фото появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Спорткар получил обвес и новые бамперы Фото: Topcars UA

Купе-кабриолет Mercedes SL 500 R230 доработали в немецком ателье Lorinser. Таких тюнинг-пакетов выпустили относительно немного, поэтому сейчас эти авто стали раритетом.

Спорткар получил измененные бамперы и аэродинамический обвес. Дизайн Mercedes SL 500 стал элегантнее. Кроме того, обращают на себя внимание оригинальные легкосплавные диски в виде лопастей турбины. За доплату в Lorinser также могли улучшить отделку салона.

Технические характеристики Mercedes SL 500 R230 остались неизменными. Кабриолет оснащен стандартным 5,0-литровым V8 мощностью 306 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 6,2 с, а его максимальная скорость ограничена на отметке в 250 км/ч. Впрочем, в линейке модели в свое время были и гораздо более мощные и быстрые версии с двигателем V12.

Ранее Фокус рассказывал про уникальный тюнингованный Mercedes SL R230 мощностью 640 л. с.

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