Представлен недорогой рамный пикап из Японии: он может появиться в Украине (фото)

Пикап Isuzu D-Max изменился внешне, а его салон стал современннее. Автомобиль комплектуют турбодизелями мощностью до 190 сил.

В Таиланде презентовали новый Isuzu D-Max. Рамный пикап прошел модернизацию и поступает в продажу по цене от 15 600 до 33 800 долларов. Подробности авто раскрыли на официальном сайте японского автопроизводителя.

Сзади заменили борт кузова Фото: Isuzu

Пикап Isuzu D-Max 2024 узнается по измененной передней части с новыми фарами, решеткой радиатора и бампером. Сзади заменены фонари и задний борт кузова, а также расширена палитра цветов авто. Внедорожный вариант V-Cross отличается 18-дюймовыми дисками и пластиковым обвесом. Как и ранее, модель предложена в двухдверных и четырехдверных версиях.

В салоне Isuzu D-Max улучшены материалы отделки и изменена центральная панель. На ней заменили часть переключателей, а также установили увеличенный 9,0-дюймовый тачскрин и разъемы USB-C. Комплектацию более дорогих версий пополнили цифровой щиток приборов и система автоматического торможения.

В салоне появился виртуальный щиток приборов Фото: Isuzu

Новый Isuzu D-Max сохранил турбодизели объемом 1,9 л (150 л. с.) и 3,0 л (190 л. с.). Есть версии с 6-ступенчатыми механической и автоматической КПП, задним либо полным приводом. В добавок, появился специальный внедорожный режим.

К слову, дорестайлинговый Isuzu D-Max продавался в Украине и пикапы даже закупили для Национальной полиции. Так что у модели есть шансы появиться в нашей стране.

Ранее Фокус рассказывал, что в Украину привезли первый электрический пикап Ford.

Также мы писали про новый 1000-сильный электропикап из США.