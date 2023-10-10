Проедут сотни тысяч км: названы самые надежные японские гибридные авто (фото)

В рейтинг вошли 10 гибридных автомобилей с высокими показателями надежности. Эти модели редко доставляют проблемы своим владельцам.

Американские эксперты назвали самые надежные гибридные автомобили от японских брендов. Эти модели могут проехать более 800 тысяч км без серьезных поломок. Рейтинг опубликовали на сайте

Гибридные автомобили объединяют в себе достоинства традиционных моделей с ДВС и электромобилей. Также они отличаются низким расходом топлива.

Япония давно завоевала репутацию производителя самых надежных автомобилей. Эксперты выделили самые выносливые модели с гибридной силовой установкой.

ТОП-10 самых надежных японских гибридных авто:

10. Honda CR-V 2022

Honda CR-V отличается надежной трансмиссией Фото: Honda

Рейтинг надежности: 4/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 407 долларов

Honda CR-V пятого поколения отличается очень надежной трансмиссией и низким расходом топлива в гибридной версии. Также это достаточно комфортный кроссовер с богатым оснащением.

9. Toyota Corolla 2023

Toyota Corolla имеет отличную экономию топлива Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 5/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 362 доллара

Toyota Corolla давно зарекомендовала себя как выносливый автомобиль с низкими эксплуатационными расходами. Гибридная модификация добавляет к этому отличную экономию топлива.

8. Toyota Avalon 2021

Toyota Avalon предлагает высокий уровень комфорта Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 4/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 463 доллара

Toyota Avalon предлагает высокий уровень комфорта, но при этом остается недорогим в обслуживании седаном. Гибридная версия модели не только экономная, но и имеет неплохую мощность.

7. Toyota Highlander 2023

Toyota Highlander подходит для водителей с большой семьей Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 4/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 489 долларов

Большой семиместный кроссовер Toyota Highlander отлично подходит для водителей с большой семьей. Модель предлагает практичный интерьер и обладает низким расходом топлива.

6. Toyota RAV4 2023

Toyota RAV4 имеет богатое оснащение Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 4/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 429 долларов

Toyota RAV4 способен удовлетворить все потребности современно водителя. Эта модель не только имеет богатое оснащение, но и высокоэффективную гибридную установку с низким расходом топлива.

5. Honda Accord 2023

Honda Accord отличается высоким уровнем плавности хода Фото: Honda

Рейтинг надежности: 4/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 368 долларов

Honda Accord отличается высоким уровнем комфорта и плавности хода. Помимо этого седан имеет высокое качество сборки, благодаря чему он редко выходит из строя.

4. Toyota Camry 2023

Toyota Camry имеет богатое оснащение Фото: Toyota

Рейтинг надежности: 4/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 388 долларов

Toyota Camry заслужил репутацию не только комфортного, но и надежного седана. Эта модель также имеет богатое оснащение и красивый интерьер.

3. Lexus RX 2023

Lexus RX предлагает низкий расход топлива Фото: Lexus

Рейтинг надежности: 4/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 540 долларов

Пятое поколение Lexus RX сильно отличается внешне от предыдущей модели. Тем не менее кроссовер остается очень надежным, а гибридная версия предлагает низкий расход топлива.

2. Honda Insight 2019

Honda Insight отличается очень низким расходом топлива Фото: Honda

Рейтинг надежности: 5/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 392 доллара

Honda Insight отличается очень низким расходом топлива и надежной трансмиссией. Помимо этого последнее поколение модели имеет комфортный интерьер.

1. Toyota Prius 2022

Toyota Prius остается одним из самых надежных японских авто Фото: Wikipedia

Рейтинг надежности: 5/5

Средние ежегодные затраты на обслуживание: 364 доллара

Toyota Prius является одним из старейших представителей гибридных автомобилей. Модель отличается очень высоким уровнем надежности, а также предлагает низкий расход топлива.

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