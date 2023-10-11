Прощание с легендой: Jaguar представил последний бензиновый спорткар (фото)

Jaguar F-Type ZP Edition вдохновлен культовым спорткаром E-Type. Новинка имеет несколько внешних и внутренних отличий от стандартной модели.

Представлена "прощальная" версия спорткара Jaguar F-Type. Модификация ZP Edition отсылает к культовой модели E-Type. Об этом рассказали на сайте Motor1.

Jaguar F-Type дебютировал в 2013 году. Эта модель выпускалась в кузовах купе и кабриолет.

Версия ZP Edition будет доступна только в двух цветах кузова — Oulton Blue Gloss и Crystal Grey Gloss. Именно в эти оттенки окрашивались первые спорткары E-Type.

Jaguar F-Type ZP Edition в цвете Oulton Blue Gloss Фото: Jaguar Jaguar F-Type ZP Edition в цвете Crystal Grey Gloss Фото: Jaguar

Автомобили украшены круглыми гоночными кругами на боковых дверях. Также Jaguar F-Type ZP Edition отличается белой отделкой решетки радиатора и 20-дюймовыми колесными дисками с черными вставками.

Спорткар в цвете Oulton Blue Gloss Фото: Jaguar Спорткар в цвете Crystal Grey Gloss Фото: Jaguar

Спорткар в цвете Oulton Blue Gloss сочетается с интерьером красного и черного цветов. Модель в цвете Crystal Grey Gloss предлагает салон с комбинацией синего и черного цветов. Также внутри появились уникальные логотипы с указанием серийного номера.

Интерьер Jaguar F-Type ZP Edition в цвете Oulton Blue Gloss Фото: Jaguar Интерьер Jaguar F-Type ZP Edition в цвете Crystal Grey Gloss Фото: Jaguar

Jaguar F-Type ZP Edition оснащен 5,0-литровым компрессорным двигателем мощностью 575 л.с. и 700 Нм крутящего момента. Он работает в паре с восьмиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость составляет 300 км/ч.

Всего будет построено только 150 экземпляров специальной версии модели. Стоимость спорткара составит более 120 000 долларов.

Ранее Фокус писал, что Jaguar с 2025 года отказывается от всех моделей с ДВС и сосредоточится на выпуске электромобилей.