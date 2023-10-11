Обтекаемый дизайн и позолота: как выглядит самый странный "Гелендваген" (фото)

Тюнинг Mercedes G-Class выполнил известный итальянский дизайнер Луиджи Колани. Он постарался сделать внедорожник более обтекаемым.

В интернете показали уникальный тюнинг Mercedes G-Class 1994 года. Внедорожник существует в одном-единственном экземпляре и не похож ни на один другой "Гелендваген". Об авто рассказали на сайте Carakoom.

Сзади появились необычные "кили" Фото: Carakoom

За основу взяли для проекта стандартный Mercedes G500 W463, причем поначалу отдали его специалистам AMG для доработки двигателя. Рабочий объем V8 увеличили с 5 до 5,6 л, а мощность подняли с 237 до 300 л. с.

Тюнинг "Гелендвагена" выполнил известный итальянский стилист Луиджи Колани Фото: Carakoom

Затем знаменитый итальянский дизайнер Луиджи Колани выполнил по индивидуальному заказу экстравагантный тюнинг "Гелендвагена". Он чаще проектировал концептуальные грузовики, но иногда занимался и легковыми авто.

Ободки приборов позолочены Фото: Carakoom

Луиджи Колани увлекался аэродинамикой, поэтому постарался сделать Mercedes G-Class более обтекаемым. Внедорожник получил выраженный аэродинамический обвес, скругленные капот и крышу, а также характерные "кили" сзади.

Также обращают на себя внимание необычные круглые фары, новая решетка радиатора и скошенные задние окна. На крыше появился багажник.

Спортивные сиденья Recaro обшиты кожей Фото: Carakoom

Салон Mercedes G500 отделали дорогой кожей, а ободки приборов украсили позолотой. Спереди и сзади установлены спортивные кресла Recaro.

Ранее Фокус рассказывал про оригинальный тюнинг Mercedes S-Class – седан тоже украсили позолотой.

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