В Украине заметили новейший компактный электрокроссовер Audi (фото)

Audi Q2L e-tron отличается от стандартного кроссовера удлиненной колесной базой. Модель оснащена 185-сильным электромотором и способна проехать 400 км на одном заряде.

В Киеве сфотографировали электрический кроссовер Audi Q2L e-tron 2022 года. Модель имеет удлиненную колесную базу, предлагая больше места для задних пассажиров. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Кроссовер Audi Q2 выпускается с 2016 года. Это самый компактный кроссовер бренда, который доступен в версиях с ДВС и на электротяге. Также существует удлиненная модификация для рынка Китая.

Колесная база Audi Q2L на 33 мм длиннее, чем у стандартного кроссовера. Благодаря этому задний ряд сидений авто стал более просторным.

Audi Q2L e-tron длиннее стандартного кроссовера Фото: Topcars UA

Замеченный в Киеве электрокроссовер окрашен в серый цвет. Внешний вид дополняют двухцветные колесные диски.

Также на кузове есть множество декоративных элементов цвета стали. Передняя решетка радиатора имеет черную окантовку.

На кузове есть декоративные элементы цвета стали Фото: Topcars UA

Audi Q2L e-tron оснащен электромотором мощностью 185 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Кроссовер имеет передний привод.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,2 секунды. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.

Модель оснащается аккумуляторной батареей емкостью 44,1 кВт⋅час. Запас хода составляет до 400 км на одном заряде.

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