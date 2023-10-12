В Украине заметили новейший компактный электрокроссовер Audi (фото)
Audi Q2L e-tron отличается от стандартного кроссовера удлиненной колесной базой. Модель оснащена 185-сильным электромотором и способна проехать 400 км на одном заряде.
В Киеве сфотографировали электрический кроссовер Audi Q2L e-tron 2022 года. Модель имеет удлиненную колесную базу, предлагая больше места для задних пассажиров. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.
Кроссовер Audi Q2 выпускается с 2016 года. Это самый компактный кроссовер бренда, который доступен в версиях с ДВС и на электротяге. Также существует удлиненная модификация для рынка Китая.
Колесная база Audi Q2L на 33 мм длиннее, чем у стандартного кроссовера. Благодаря этому задний ряд сидений авто стал более просторным.
Замеченный в Киеве электрокроссовер окрашен в серый цвет. Внешний вид дополняют двухцветные колесные диски.
Также на кузове есть множество декоративных элементов цвета стали. Передняя решетка радиатора имеет черную окантовку.
Audi Q2L e-tron оснащен электромотором мощностью 185 л.с. и 290 Нм крутящего момента. Кроссовер имеет передний привод.
Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10,2 секунды. Максимальная скорость составляет 150 км/ч.
Модель оснащается аккумуляторной батареей емкостью 44,1 кВт⋅час. Запас хода составляет до 400 км на одном заряде.
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