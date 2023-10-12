Странный дизайн и двигатель Toyota Corolla: представлен афганский суперкар (видео)

Entop Simurgh оснащен скромным 1,8-литровым двигателем от Toyota Corolla 2004 года. Афганский суперкар планируют испытать в гонках.

На автошоу в Дохе (Катар) презентовали новый Entop Simurgh. Необычный суперкар построили в Афганистане и планируют запустить в мелкосерийное производство. Об этом сообщает сайт Carscoops.

У Entop Simurgh нестандартный дизайн Фото: Bloomberg

Суперкар Entop Simurgh задумал афганский предприниматель Мохаммед Реза Ахмади. Работы над авто начались еще 5 лет назад – до захвата власти движением "Талибан". Сейчас талибы планируют использовать проект, чтобы напомнить об Афганистане, а также для "улучшения имиджа страны".

Первый прототип суперкара показали в начале года под названием Mada9. Новую версию модели переименовали в Simurgh – в честь птицы с собачьей головой из персидской мифологии.

Спортивную модель оснастили мотором от Toyota Corolla Фото: carscoops.com

Афганский суперкар отличается довольно странным дизайном. С одной стороны, у него обтекаемый силуэт, с другой – на капоте появился необычный горб. Качество авто — весьма кустарное.

Салон Entop Simurgh не показали, так как он еще не готов. Не раскрывают и характеристики: известно лишь, что спортивное купе оснащено доработанным 1,8-литровым мотором от старой Toyota Corolla 2004 года.

Entop Simurgh планируют выставить на 24-часовую гонку в Ле-Мане, а затем запустить в мелкосерийное производство. Впрочем, Мохаммед Реза Ахмади признается, что денег на это нет, а потому объявил кампанию по сбора пожертвований на сумму $43,2 миллиона.

Ранее Фокус рассказывал про необычный суперкар с водородным двигателем.

Также мы писали, что редкий суперкар Porsche разбили и бросили на дороге.