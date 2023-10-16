Mercedes готовит стильный электрический универсал с запасом хода 750 км (фото)

Mercedes-Benz CLA Shooting Brake войдет в сегмент премиальных компактных электрических универсалов. Новинка получит стильный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода.

Новый Mercedes-Benz CLA получит версию Shooting Brake в кузове универсал. Это будет практичная версия стильной модели. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Mercedes-Benz CLA следующего поколения будет основан на новой платформе MMA. Она предназначена для электрических моделей бренда.

Новинка получит обтекаемый силуэт и необычный дизайн с массивной фальшивой решеткой радиатора. Это будет одна из первых моделей, использующих новый язык дизайна бренда.

Серийная версия нового Mercedes-Benz CLA будет основана на одноименном концепт-каре Фото: Mercedes-Benz

Платформа MMA поддерживает различные электрические силовые установки. Модели на основе этой архитектуры получат быструю зарядку на 800 В.

Ожидается, что Mercedes-Benz CLA станет новой моделью начального уровня. Автомобили A-Class и B-Class планируют снять с производства в ближайшие годы.

Новый Mercedes-Benz CLA получит аккумуляторные батареи емкостью от 58 до 85 кВт⋅час. Благодаря этому запас хода новинки составит до 750 км на одном заряде.

Версия Shooting Brake будет отличаться элегантным силуэтом и увеличенным багажником. Эта модель войдет в почти пустой сегмент роскошных компактных электрических универсалов.

Всего Mercedes-Benz готовит четыре новых электромобиля. Седан CLA появится уже в конце 2024 года, а универсал — в начале 2025 года.

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