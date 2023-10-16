Mercedes готовит стильный электрический универсал с запасом хода 750 км (фото)
Mercedes-Benz CLA Shooting Brake войдет в сегмент премиальных компактных электрических универсалов. Новинка получит стильный дизайн, богатое оснащение и большой запас хода.
Новый Mercedes-Benz CLA получит версию Shooting Brake в кузове универсал. Это будет практичная версия стильной модели. Об этом рассказали на сайте Autocar.
Mercedes-Benz CLA следующего поколения будет основан на новой платформе MMA. Она предназначена для электрических моделей бренда.
Новинка получит обтекаемый силуэт и необычный дизайн с массивной фальшивой решеткой радиатора. Это будет одна из первых моделей, использующих новый язык дизайна бренда.
Платформа MMA поддерживает различные электрические силовые установки. Модели на основе этой архитектуры получат быструю зарядку на 800 В.
Ожидается, что Mercedes-Benz CLA станет новой моделью начального уровня. Автомобили A-Class и B-Class планируют снять с производства в ближайшие годы.
Новый Mercedes-Benz CLA получит аккумуляторные батареи емкостью от 58 до 85 кВт⋅час. Благодаря этому запас хода новинки составит до 750 км на одном заряде.
Версия Shooting Brake будет отличаться элегантным силуэтом и увеличенным багажником. Эта модель войдет в почти пустой сегмент роскошных компактных электрических универсалов.
Всего Mercedes-Benz готовит четыре новых электромобиля. Седан CLA появится уже в конце 2024 года, а универсал — в начале 2025 года.
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