Знаменитый седан Mercedes 190 превратили в необычное купе с нестандартными дверьми (фото)

Арт-кар на базе Mercedes-Benz 190E создан берлинским скульптором. Автомобиль получил новый кузов в стиле экспериментального спорткара C 111.

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Седан Mercedes-Benz 190E (W201) превратили в необычный арт-кар. Автомобиль получил новый кузов в стиле концепт-кара C 111. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Арт-кар Mercedes-Benz C 111 представили на 38-м фестивале в Йере во Франции. Авто модифицировал берлинский скульптор Михаэль Зайльсторфер.

Кузов седана был сильно изменен. Он не только выполнен в стиле экспериментального спорткара C 111, но и получил клепаные панели.

Оригинальный Mercedes-Benz 190E Фото: Mercedes-Benz Арт-кар на базе Mercedes-Benz 190E Фото: Mercedes-Benz

Спереди установлены скрытые фары и необычная решетка радиатора. Еще одной особенностью дизайна являются двери типа "крыло чайки", как у оригинального концепт-кара.

Спереди расположены скрытые фары Фото: Mercedes-Benz

Интерьер авто остался без изменений. Внутри имеется отделка из деревянного шпона и черной кожи.

Интерьер остался без изменений Фото: Mercedes-Benz

Характеристики арт-кара остаются неизвестными. Вероятнее всего, под капотом расположен оригинальный двигатель от Mercedes-Benz 190E.

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"Я хотел бы создавать универсальные, но в то же время функциональные скульптуры в тех местах, которые мне нравятся", — поделился Зайльсторфер.

Ранее Фокус писал, что в США на продажу выставили необычный седан Mercedes-Benz E-Class 1998 года выпуска.