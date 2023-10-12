Седан Mercedes-Benz превратили в странный карт без багажника и крыши (фото)
Владелец Mercedes-Benz E430 сделал все возможное, чтобы авто выглядело как постапокалиптический гоночный карт. Под капотом расположен 275-сильный двигатель V8.
В США на продажу выставили необычный седан Mercedes-Benz E-Class 1998 года выпуска. У автомобиля нет крыши и багажника. Подробности об авто рассказали в объявлении на Facebook.
Этот Mercedes-Benz E430 1998 года выпуска получил множество модификаций. Владелец избавился от крыши, фар и задней части седана. Также он укоротил лобовое стекло.
Нетронутыми остались только капот, передние боковые двери и решетка радиатора. Все остальные части кузова были изменены.
За передними сиденьями установлен каркас безопасности и небольшой отсек для хранения вещей. Владелец сделал все возможное, чтобы авто выглядело как постапокалиптический гоночный карт.
Под капотом расположен 4,3-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 275 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
По словам продавца, автомобиль в отличном состоянии и очень быстро едет по прямой. Пробег авто составляет 260 713 км.Важно
Необычный автомобиль находится в Сиэтле. Стоимость модифицированного седана составляет 3000 долларов.
Ранее Фокус сообщал, что в американском Бостоне обнаружен очень странный Mercedes-Benz S-Class W140.