Седан Mercedes-Benz превратили в странный карт без багажника и крыши (фото)

Владелец Mercedes-Benz E430 сделал все возможное, чтобы авто выглядело как постапокалиптический гоночный карт. Под капотом расположен 275-сильный двигатель V8.

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Этот Mercedes-Benz E430 1998 года выпуска получил множество модификаций. Владелец избавился от крыши, фар и задней части седана. Также он укоротил лобовое стекло.

Нетронутыми остались только капот, передние боковые двери и решетка радиатора. Все остальные части кузова были изменены.

Почти все детали кузова были модифицированы Фото: Facebook

За передними сиденьями установлен каркас безопасности и небольшой отсек для хранения вещей. Владелец сделал все возможное, чтобы авто выглядело как постапокалиптический гоночный карт.

Проект на одном из этапов постройки Фото: Facebook

Под капотом расположен 4,3-литровый атмосферный двигатель V8 мощностью 275 л.с. Он работает в паре с пятиступенчатой ​​автоматической коробкой переключения передач.

Передняя часть интерьера осталась нетронутой Фото: Facebook

По словам продавца, автомобиль в отличном состоянии и очень быстро едет по прямой. Пробег авто составляет 260 713 км.

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