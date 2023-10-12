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Авто

Седан Mercedes-Benz перетворили на дивний карт без багажника і даху (фото)

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Фото: Facebook | Mercedes-Benz E430 отримав безліч модифікацій

Власник Mercedes-Benz E430 зробив усе можливе, щоб авто виглядало як постапокаліптичний перегоновий карт. Під капотом розташований 275-сильний двигун V8.

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У США на продаж виставили незвичайний седан Mercedes-Benz E-Class 1998 року випуску. У автомобіля немає даху і багажника. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на Facebook.

Цей Mercedes-Benz E430 1998 року випуску отримав безліч модифікацій. Власник позбувся даху, фар і задньої частини седана. Також він укоротив лобове скло.

Недоторканими залишилися тільки капот, передні бічні двері та решітка радіатора. Усі інші частини кузова були змінені.

Mercedes-Benz E430 тюнінг Fullscreen
Майже всі деталі кузова були модифіковані
Фото: Facebook

За передніми сидіннями встановлено каркас безпеки та невеликий відсік для зберігання речей. Власник зробив усе можливе, щоб авто виглядало як постапокаліптичний перегоновий карт.

Mercedes-Benz E430 тюнінг Fullscreen
Проект на одному з етапів будівництва
Фото: Facebook

Під капотом розташований 4,3-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 275 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Mercedes-Benz E430 тюнінг Fullscreen
Передня частина інтер'єру залишилася недоторканою
Фото: Facebook

За словами продавця, автомобіль у відмінному стані та дуже швидко їде по прямій. Пробіг авто становить 260 713 км.

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Незвичайний автомобіль знаходиться в Сіетлі. Вартість модифікованого седана становить 3000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в американському Бостоні виявлено дуже дивний Mercedes-Benz S-Class W140.