Седан Mercedes-Benz перетворили на дивний карт без багажника і даху (фото)

Власник Mercedes-Benz E430 зробив усе можливе, щоб авто виглядало як постапокаліптичний перегоновий карт. Під капотом розташований 275-сильний двигун V8.

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У США на продаж виставили незвичайний седан Mercedes-Benz E-Class 1998 року випуску. У автомобіля немає даху і багажника. Подробиці про авто розповіли в оголошенні на Facebook.

Цей Mercedes-Benz E430 1998 року випуску отримав безліч модифікацій. Власник позбувся даху, фар і задньої частини седана. Також він укоротив лобове скло.

Недоторканими залишилися тільки капот, передні бічні двері та решітка радіатора. Усі інші частини кузова були змінені.

Майже всі деталі кузова були модифіковані Фото: Facebook

За передніми сидіннями встановлено каркас безпеки та невеликий відсік для зберігання речей. Власник зробив усе можливе, щоб авто виглядало як постапокаліптичний перегоновий карт.

Проект на одному з етапів будівництва Фото: Facebook

Під капотом розташований 4,3-літровий атмосферний двигун V8 потужністю 275 к.с. Він працює в парі з п'ятиступінчастою автоматичною коробкою перемикання передач.

Передня частина інтер'єру залишилася недоторканою Фото: Facebook

За словами продавця, автомобіль у відмінному стані та дуже швидко їде по прямій. Пробіг авто становить 260 713 км.

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Незвичайний автомобіль знаходиться в Сіетлі. Вартість модифікованого седана становить 3000 доларів.

Раніше Фокус повідомляв, що в американському Бостоні виявлено дуже дивний Mercedes-Benz S-Class W140.