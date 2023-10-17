Просторный салон и турбомотор: Mercedes показал новый представительский седан (фото)

Новый Mercedes E-Class L удлинен на 140 мм и стал просторнее внутри. Седан богато укомплектован и доступен только в бензиновых версиях.

Линейку Mercedes E-Class 2023 пополнила новая модификация. Седан получил удлиненный вариант L, который поступит в продажу с ноября. Об этом сообщается на официальном сайте немецкого автопроизводителя.

Седан на 140 мм длиннее стандартной модели Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes E-Class L создали, в первую очередь, для китайского рынка, ведь там такие длиннобазые седаны традиционно пользуются повышенным спросом. Аналогичные версии существуют у Audi A6, BMW 5 Series и даже Mercedes GLC. Производство модели наладят на предприятии Beijing Benz в Пекине.

Седан предложен только в бензиновых версиях Фото: Mercedes-Benz

Седан Mercedes E-Class L удлинили на 140 мм (до 5092 мм), а его колесная база прибавила 133 мм – до 3094 мм. Это увеличило внутреннее пространство на втором ряду.

В мультимедийную систему интегрированы Zoom и TikTok Фото: Mercedes-Benz

Сзади стало не только просторнее, но и комфортнее. Установлен диван с удлиненной подушкой и регулировками.

Как и стандартный Mercedes E-Class, L-вариант за доплату можно оснастить тремя дисплеями на передней панели и камерой для селфи. В мультимедийную систему интегрированы Zoom, TikTok и компьютерные игры.

На втором ряду стало больше места Фото: Mercedes-Benz

Новый Mercedes E-Class L будут оснащать 2,0-литровыми бензиновыми турбомоторами мощностью 204 и 258 л. с., а также 9-ступенчатой автоматической КПП.

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