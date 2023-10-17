Хотел помочь: житель Ровенской области пытался сдать экзамен по вождению вместо соседа

Администраторы заметили, что фото в паспорте не совпадает с внешностью мужчины. Он пытался доказать, что снимок старый, из-за чего его трудно узнать.

В Ровенской области мужчина пытался сдать практический экзамен по вождению вместо своего соседа. Для этого он взял с собой документы друга. Об этом рассказали в Главном сервисном центре МВД.

К практическому экзамену по вождению нужно готовиться заранее. Для этого кандидаты в водители сдают теоретический материал и практикуются с инструктором. Тем не менее местный житель одного из сел Ровенского района решил пойти другим путем.

Вместо того чтобы самостоятельно сдавать практический экзамен по вождению, мужчина попросил своего соседа сделать это за него. Для авантюры он даже одолжил свои документы, включая паспорт и идентификационный номер.

Перед началом экзамена администраторы заподозрили нарушение. Они взглянули на фото в паспорте и заметили, что мужчина выглядит совсем иначе. Он попытался доказать, что изменился за последние 8 лет, поэтому его трудно узнать.

В итоге пришлось вызвать полицию. После этого мужчина признался, что таким способом хотел помочь своему соседу, который сильно переживал перед сдачей экзамена.

В Главном сервисном центре МВД подчеркнули, что такие махинации запрещены. За попытку сдать экзамен по вождению за другого человека нарушителю грозит штраф или лишение свободы.

Ранее Фокус писал, что украинцы могут восстановить утраченное или похищенное водительское удостоверение в приложении ГП "Документ" в Стамбуле.