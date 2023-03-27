Стала знаменитостью на родине: кореянка сдала экзамен по вождению на 960-й раз

Ча Са-сун потратила много сил и средств, чтобы получить свое первое водительское удостоверение. Женщина приобрела известность национального масштаба, а популярная автомобильная компания подарила ей новое авто.

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69-летняя Ча Са-сун из Южной Кореи смогла сдать экзамен по вождению с 960-й попытки, потратив на получение прав более 11 000 фунтов стерлингов (чуть более 500 тысяч гривен). Об этом рассказывает The Mirror.

Женщина впервые попыталась сдать письменный экзамен в апреле 2005 года и, провалив его в первый раз, продолжала пересдавать его каждый день, пять дней в неделю, в течение трех лет. Всего она предприняла 780 попыток.

Позже кореянка стала сдавать тест только дважды в неделю, пока не сдала его. После этого ей пришлось перейти к практическому экзамену, который она сдала с десятой попытки. В общей сложности Ча Са-сун прошла через 960 тестов, прежде чем наконец получила водительское удостоверение.

Кореянка потратила 11 000 фунтов стерлингов (чуть более 500 тысяч гривен), чтобы получить права. Машина нужна была ей для развития бизнеса по продаже овощей.

Женщина приобрела известность национального масштаба и получила возможность поучаствовать в рекламной кампании компании Hyundai Фото: AsianCultureUnlocked

"Когда она, наконец, получила права, мы все вышли на улицу и обнимали ее, дарили ей цветы. Это было похоже на огромное бремя, которое свалилось с наших плеч. У нас не хватило духу сказать ей, чтобы она бросила, потому что она продолжала приходить", — рассказал ее инструктор по вождению в автошколе Чонбук.

После этого случая женщина приобрела известность национального масштаба и получила возможность поучаствовать в рекламной кампании компании Hyundai. В знак благодарности за долгий и затратный процесс обучения, автомобильный производитель подарил ей новенький автомобиль стоимостью почти 11 640 фунтов стерлингов (527 820 гривен).

Ранее Фокус писал, что американского туриста на Ferrari оштрафовали за проезд по знаменитой площади Флоренции. Водитель ездил по пешеходной площади Пьяцца делла Синьория, которая обычно кишит туристами. Его оштрафовали за отсутствие необходимых водительских прав, за парковку в пешеходной зоне и за вождение против направления движения.

Также сообщалось, что в Австралии механик разбил культовый автомобиль 80-х за $100 000. Владелец Holden Commodore VL сдал свой автомобиль на обслуживание, но что-то пошло не так. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.