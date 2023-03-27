Стала знаменитістю на батьківщині: кореянка склала іспит з водіння на 960-й раз.

Ча Са-сун витратила багато сил і коштів, щоб отримати своє перше посвідчення водія. Жінка отримала популярність національного масштабу, а відома автомобільна компанія подарувала їй нове авто.

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69-річна Ча Са-сун з Південної Кореї змогла скласти іспит з водіння з 960-ї спроби, витративши на отримання прав понад 11 000 фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 500 тисяч гривень). Про це розповідає The Mirror.

Жінка вперше спробувала скласти письмовий іспит у квітні 2005 року і, проваливши його вперше, продовжувала проходити його щодня, п'ять днів на тиждень, протягом трьох років. Загалом вона зробила 780 спроб.

Пізніше кореянка почала складати тест лише двічі на тиждень, поки не здала його. Після цього їй довелося перейти до практичного іспиту, який вона склала з десятої спроби. Загалом Ча Са-сун пройшла через 960 тестів, перш ніж нарешті отримала посвідчення водія.

Кореянка витратила 11 тисяч фунтів стерлінгів (трохи більше ніж 500 тисяч гривень), щоб отримати права. Машина була потрібна їй для розвитку бізнесу з продажу овочів.

Жінка набула популярності національного масштабу та отримала можливість взяти участь у рекламній кампанії компанії Hyundai. Фото: AsianCultureUnlocked

"Коли вона, нарешті, отримала права, ми всі вийшли на вулицю й обіймали її, дарували їй квіти. Це було схоже на величезний тягар, який звалився з наших плечей. У нас не вистачило духу сказати їй, щоб вона покинула, бо вона продовжувала приходити", — розповів її інструктор з водіння в автошколі Чонбук.

Після цього випадку жінка отримала популярність національного масштабу й отримала можливість взяти участь у рекламній кампанії компанії Hyundai. На знак подяки за тривалий і витратний процес навчання автомобільний виробник подарував їй новенький автомобіль вартістю майже 11 640 фунтів стерлінгів (527 820 гривень).

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Також повідомлялося, що в Австралії механік розбив культовий автомобіль 80-х за 100 000 доларів. Власник Holden Commodore VL здав свій автомобіль на обслуговування, але щось пішло не так. Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП.