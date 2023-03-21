В Австралії механік розбив культовий автомобіль 80-х за $100 000 (відео)

Власник Holden Commodore VL здав свій автомобіль на обслуговування, але щось пішло не так. Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП.

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В Австралії автомеханік розбив рідкісний седан Holden Commodore VL 1986 випуску, який був відправлений на обслуговування. Про це повідомили на сайті Carscoops.

Автомобіль належить місцевому ентузіасту, який доопрацював його. Він пригнав Holden Commodore VL на обслуговування, щоб перевірити його стан.

За кілька днів власник седана повернувся до майстерні і з жахом виявив, що його автомобіль розбили. У авто безліч пошкоджень, включно розбиту передню частину, загнутий капот і вм'ятини на задній частині.

Механік не впорався з керуванням Holden Commodore VL Фото: Скріншот

За словами репортерів, механік вирішив покататися на рідкісному седані. У результаті він втратив керування і врізався в три інші автомобілі.

Власник Holden Commodore VL був дуже здивований. Його автомобіль оцінюється у 100 635 доларів.

Наразі поліція з'ясовує всі обставини ДТП. Поки що жодних звинувачень на адресу механіка пред'явлено не було.

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Holden Commodore VL оснащується 5,0-літровим двигуном V8 із карбюраторами Rochester. Його потужність із заводу становить 164 к.с.

Раніше Фокус повідомляв, що в США в безглуздій ДТП розбили раритетний Ford GT.