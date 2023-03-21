В Австралии механик разбил культовый автомобиль 80-х за $100 000 (видео)

Владелец Holden Commodore VL сдал свой автомобиль на обслуживание, но что-то пошло не так. Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП.

Related video

В Австралии автомеханик разбил редкий седан Holden Commodore VL 1986 года выпуска, который был отправлен на обслуживание. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

Автомобиль принадлежит местному энтузиасту, который доработал его. Он пригнал свой Holden Commodore VL на обслуживание, чтобы проверить его состояние.

Спустя несколько дней владелец седана вернулся в мастерскую и с ужасом обнаружил, что его автомобиль разбили. У авто множество повреждений, включая разбитую переднюю часть, загнутый капот и вмятины на задней части.

Механик не справился с управлением Holden Commodore VL Фото: Скриншот

По словам репортеров, механик решил прокатиться на редком седане. В итоге он потерял управление и врезался в три других автомобиля.

Владелец Holden Commodore VL был сильно удивлен произошедшему. Его автомобиль оценивается в 100 635 долларов.

Сейчас полиция выясняет все обстоятельства ДТП. Пока никаких обвинений в адрес механика предъявлено не было.

Важно

Новенький суперкар Maserati за $320 000 разбили вскоре после покупки (фото, видео)

Holden Commodore VL оснащается 5,0-литровым двигателем V8 с карбюраторами Rochester. Его мощность с завода составляет 164 л.с.

Ранее Фокус сообщал, что в США в нелепом ДТП разбили раритетный Ford GT.