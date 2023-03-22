Американського туриста на Ferrari оштрафували за проїзд знаменитою площею Флоренції

Водій їздив пішохідною площею П'яцца делла Синьйорія, яка зазвичай сповнена туристів. Його оштрафували за відсутність необхідних прав водія, за паркування в пішохідній зоні та за керування проти напрямку руху.

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В Італії американського туриста за кермом суперкара Ferrari оштрафували на 506 доларів за проїзд знаменитою пішохідною площею в історичному центрі Флоренції. Про це повідомили на сайті CNN.

Туриста затримали в понеділок після того, як він припаркував зареєстрований у Швейцарії Ferrari 488 Spider. Його бачили, коли він їхав по пішохідній площі П'яцца делла Синьйорія, яка зазвичай сповнена туристів.

Водія Ferrari оштрафували на місці 470 євро (506 доларів) після перевірки документів. 43-річний чоловік мав лише американські водійські права, які не відповідають міжнародним конвенціям.

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На водія склали протокол за паркування в пішохідній зоні, водіння проти напрямку руху та наявність невідповідних іноземних прав. Відомо, що він одразу оплатив його.

Раніше Фокус розповів, що в мешканця Львова конфіскували автомобіль Peugeot 605 за рекордну кількість неоплачених штрафів за паркування в місті.

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