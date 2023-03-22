Американского туриста на Ferrari оштрафовали за проезд по знаменитой площади Флоренции
Водитель ездил по пешеходной площади Пьяцца делла Синьория, которая обычно кишит туристами. Его оштрафовали за отсутствие необходимых водительских прав, за парковку в пешеходной зоне и за вождение против направления движения.
В Италии американского туриста за рулем суперкара Ferrari оштрафовали на 506 долларов за проезд по знаменитой пешеходной площади в историческом центре Флоренции. Об этом сообщили на сайте CNN.
Туриста задержали в понедельник после того, как он припарковал зарегистрированный в Швейцарии Ferrari 488 Spider. Его видели едущим по пешеходной площади Пьяцца делла Синьория, которая обычно кишит туристами.
Водителя Ferrari оштрафовали на месте на 470 евро (506 долларов) после проверки документов. У 43-летнего мужчины были только американские водительские права, которые не соответствуют международным конвенциям.
На водителя составили протокол за парковку в пешеходной зоне, вождение против направления движения и наличие несоответствующих иностранных прав. Известно, что он сразу же оплатил его.
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