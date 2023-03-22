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Авто

Американского туриста на Ferrari оштрафовали за проезд по знаменитой площади Флоренции

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Фото: comune.fi.it | У американца не было водительских прав международного образца

Водитель ездил по пешеходной площади Пьяцца делла Синьория, которая обычно кишит туристами. Его оштрафовали за отсутствие необходимых водительских прав, за парковку в пешеходной зоне и за вождение против направления движения.

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В Италии американского туриста за рулем суперкара Ferrari оштрафовали на 506 долларов за проезд по знаменитой пешеходной площади в историческом центре Флоренции. Об этом сообщили на сайте CNN.

Туриста задержали в понедельник после того, как он припарковал зарегистрированный в Швейцарии Ferrari 488 Spider. Его видели едущим по пешеходной площади Пьяцца делла Синьория, которая обычно кишит туристами.

Водителя Ferrari оштрафовали на месте на 470 евро (506 долларов) после проверки документов. У 43-летнего мужчины были только американские водительские права, которые не соответствуют международным конвенциям.

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На водителя составили протокол за парковку в пешеходной зоне, вождение против направления движения и наличие несоответствующих иностранных прав. Известно, что он сразу же оплатил его.

Ранее Фокус рассказал, что у жителя Львова конфисковали автомобиль Peugeot 605 за рекордное количество неоплаченных штрафов за парковку в городе.

Также мы писали, что в Польше гражданин Украины всего за сутки заработал штрафов на более чем 55 тысяч грн.