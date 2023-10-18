Новый флагманский универсал BMW впервые показали до премьеры (фото)

BMW 5 Series Touring получит несколько внешних отличий от универсала. Новинка будет предложена с несколькими силовыми установками, включая полностью электрическую модификацию i5.

Новейшие BMW 5 Series и i5 получат версии в кузове универсал. Немецкий бренд показал первый снимок новой модификации моделей. Об этом рассказали на сайте Carscoops.

BMW 5 Series и i5 Touring предназначены для тех людей, которым нужен более вместительный багажник. При этом универсал получил элегантный силуэт.

Дизайн универсала уже не является секретом, так как он был показан на патентных изображениях. Рендеры модели просочились из британского патентного бюро.

На первом официальном снимке изображена боковая часть BMW 5 Series Touring. Универсал будет немного длиннее седана, а также получит новые задние фонари.

BMW 5 Series Touring получит элегантный силуэт Фото: BMW

Спереди установлены узкие фары и массивная решетка радиатора. Как и седан, универсал будет доступен с контурной подсветкой решетки радиатора BMW Iconic Glow.

Универсал отличается увеличенным багажником и новыми задними фонарями Фото: carscoops.com

Интерьер BMW 5 Series Touring не будет отличаться от седана. Внутри появится 14,9-дюймовый изогнутый информационно-развлекательный дисплей, который объединен с 12,3-дюймовой цифровой панелью приборов.

Универсал получит красивый интерьер Фото: BMW

В BMW подтвердили, что универсал получит те же силовые установки, что и седан. Позже станет доступна заряженная версия M5 Touring с гибридной установкой мощностью около 800 л.с.

Премьера BMW 5 Series Touring и i5 Touring состоится весной 2024 года. Новинка станет доступна в Европе, Японии и Тайване.

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