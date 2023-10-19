Зимние шины для авто: когда их нужно менять и в чем разница с летними покрышками

Зимние шины обеспечивают лучшее сцепление с дорогой в холодную погоду и имеют несколько особенностей. Они остаются мягкими и эластичными даже при отрицательных температурах.

К наступлению холодов водителям нужно заранее подготовить свои автомобили. Одной из важнейших процедур является замена летних шин на зимние покрышки. Эксперты портала Autocar рассказали, зачем это нужно делать.

Зимние шины специально разработаны для обеспечения лучшего сцепления с дорогой в холодную погоду, особенно при температуре ниже +7°C. Они предназначены не только для езды по снегу и льду, но и для мокрой и сухой поверхности.

Чем зимние шины отличаются от летних?

Зимние шины имеют множество отличий от летних покрышек Фото: Скриншот

Зимние шины имеют несколько отличий от летних покрышек. Главной особенностью является более эффективный рисунок протектора с большим количеством канавок или ламелей.

Также зимние шины остаются мягкими и эластичными даже при отрицательных температурах. В холодную погоду летние покрышки могут становиться очень жесткими.

Еще одной особенностью таких шин является их необычная конструкция, которая вибрирует во время движения. Благодаря этому вытряхивается весь снег, который собирается при зимних поездках.

Когда нужно менять летние шины на зимние?

Эксперты рекомендуют менять летние шины на зимние, когда среднесуточная температура становится ниже +7°C. Обычно такое похолодание происходит в конце осени.

Купить зимние шины нужно заранее. Их можно установить самостоятельно или воспользоваться услугами специалистов.

Можно ли использовать зимние шины летом?

Эксперты не рекомендуют использовать зимние шины летом. Причина довольно проста — они неэффективны в теплую погоду.

Помимо этого зимние шины изнашиваются летом гораздо быстрее. Из-за этого их придется заменять гораздо чаще.

Зимние шины или всесезонные?

Покупка всесезонных шин может показаться отличным вложением, но у таких покрышек есть свои недостатки. Они не обеспечивают оптимальное сцепление с дорогой зимой или летом.

В отличие от зимних шин, всесезонные покрышки могут становиться жесткими при низких температурах. Также их не рекомендуется устанавливать на спортивные автомобили, так как они могут очень быстро изнашиваться.

Как хранить зимнюю резину?

Зимние шины следует хранить в сухом прохладном месте, сложенными друг на друга. Также стоит избегать попадания прямых солнечных лучей.

Также зимние шины нужно вымыть теплой водой и тщательно высушить перед хранением. Перед тем, как вы снимите покрышки с вашего авто, стоит пометить каждую из них, чтобы следить за скоростью износа.

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