Можно ли покупать подержанные шины для авто и как их выбрать: советы экспертов

Подержанные шины позволяют сэкономить, но они опаснее новых покрышек. Эксперты назвали минусы и плюсы таких шин и поделились советами по их выбору.

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Шины с частичным износом дешевле нового комплекта, но их покупка сопровождается определенным риском. Британские эксперты поделились советами по их выбору. Об этом рассказали на сайте Autocar.

Автомобильные шины со временем изнашиваются, поэтому их нужно регулярно менять. Некоторые водители предпочитают экономить, покупая подержанные комплекты.

Большим преимуществом частично изношенных шин является то, что они стоят дешевле, чем новые покрышки. Также вы можете выбрать более дорогую подержанную модель, уложившись в свой бюджет.

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Чем подержанные шины хуже новых?

Подержанные шины не такие безопасные, как новые Фото: Pixabay

Многие подержанные шины небезопасны для использования. Многие водители не будут продавать свои комплекты покрышек без необходимости.

Шины с частичным износом имеют меньшую глубину протектора. Из-за этого они будут обеспечивать меньшее сцепление, что особо заметно на мокрой дороге.

Новые шины имеют глубину протектора около 8 мм. У подержанных шин она может быть в несколько раз меньше.

Компания TyreSafe провела опрос, который показал, что около 98% подержанных шин, продаваемых в Великобритании, не соответствуют нормам безопасности. 34% из них считаются опасными для использования на дорогах.

Стоит учитывать, что срок службы подержанных шин будет заметно ниже, чем у нового комплекта. Поэтому вам придется заменять их гораздо чаще.

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Также на состояние покрышек влияет их возраст. Более старые шины обеспечивают гораздо меньше сцепления с дорогой.

Британские эксперты провели исследование, в ходе которого были выявлены многие проблемы подержанных шин. Около 85% из них не соответствовали региональным требованиям для продажи.

Какие проблемы могут быть у подержанных шин:

порезы в основной области протектора;

неравномерный износ шин из-за неправильной установки;

выпуклости на боковых стенках;

неправильный ремонт;

посторонние предметы внутри шин.

Альтернатива подержанным шинам

Восстановленные шины позволят сэкономить, но будут безопаснее подержанных покрышек Фото: Toyota

Вместо подержанных шин можно обратить внимание на восстановленные шины. Они обойдутся дешевле, чем полностью новый комплект, но будут почти такими же безопасными.

Восстановление протектора шины включает снятие протектора и боковин с подержанной покрышки и нанесение новой резины на каркас. Так удается вернуть подержанному комплекту его прежние свойства.

Стоит ли покупать подержанные шины?

Подержанные шины нужно выбирать очень внимательно Фото: Патрульная полиция

Эксперты считают, что каждый водитель должен самостоятельно решить, стоит ли покупать подержанные шины. Нет гарантий того, что такой комплект окажется безопасным.

Шины являются очень важным элементом автомобиля. Именно поэтому при выборе подержанных покрышек нужно внимательно изучить их и рассмотреть все возможные дефекты.

Директор по исследованиям и разработкам Pirelli UK Пол Хитон серьезно относится к частично изношенным шинам. По его словам, все подержанные шины должны быть тщательно осмотрены снаружи и внутри перед покупкой. Он рекомендует выбирать новые комплекты, но не экономить на модели.

Перед покупкой шин стоит учесть следующие параметры:

сезонность;

тип протектора;

тип конструкции шины;

тип конструкции корда;

монтажный диаметр;

ширина шины;

высота профиля;

индекс нагрузки.

Ранее Фокус писал, что эксперты сравнили высокопроизводительные всесезонные шины для авто от Continental, Pirelli, Falken, BFGoodrich, General и Vredestein.