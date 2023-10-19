Высокотехнологичный флагман: на рынок выходит новый большой кроссовер от Huawei (фото)

Новый Huawei Aito M9 — 5,2-метровый полноразмерный кроссовер с обтекаемым дизайном. Модель предложат исключительно в гибридных и электрических версиях.

В Китае поступил в производство новый Aito M9. Большой кроссовер стал новым флагманом в линейке китайского бренда. Подробности модели раскрыли на сайте CarNewsChina.

Электромобиль Huawei Aito M9 Фото: autohome.com.cn

Марка Aito – детище корпорации Huawei и китайского автопроизводителя Seres. Кроссовер М9 станет самой дорогой моделью бренда – его цена составит от 500 000 до 600 000 юаней ($68 400 – 82 100). Продажи стартуют в декабре.

Новый Huawei Aito M9 – полноразмерный кроссовер с тремя рядами сидений. У него обтекаемый дизайн с каплевидными фарами, выраженным "носом" и выдвижными дверными ручками. Электрическая версия отличается от гибридной отсутствием решетки радиатора.

Гибрид Huawei Aito M9 Фото: sohu.com

Размеры Huawei Aito M9:

длина – 5230 мм;

ширина – 1999 мм;

высота – 1800 мм;

колесная база – 3110 мм.

Салон Aito M9 еще не показали, но раскрыли характеристики авто. Известно лишь, что внутри установят мультимедийную систему Huawei Harmony OS с множеством дисплеев. Предложат версии на 4, 5, 6 и 7 мест.

Кроссовер предложат в версиях на 4-7 мест Фото: autohome.com.cn

Подзаряжаемый гибрид оснащен двумя электромоторами общей мощностью 496 л. с. и 1,5-литровым бензиновым мотор-генератором. Батарея на 40 кВт∙ч позволяет проехать 167 км на электротяге. Электромобиль Huawei Aito M9 также двухмоторный, но мощнее – 530 л. с.

Ранее Фокус сообщал, что гибридный семейный кроссовер представили и Chery.

Также мы писали про новый гибридный кроссовер от Geely и Volvo.