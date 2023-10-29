Эксклюзив из 90-х: в Киеве заметили редчайший 580-сильный Mercedes S-Class W140 (фото)

Mercedes S-Class W140 от Brabus оснащен огромным 7,3-литровым V12 на 580 сил. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 4,5 с и развить скорость свыше 300 км/ч.

В Киеве сфотографировали очень редкий Mercedes S-Class 1998 года в тюнинге Brabus. Таких спортивных седанов выпустили около 30 и в свое время они стоили около $400 000. Снимки авто появились на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Brabus 7.3s (именно так называется авто) – один из самых мощных и быстрых седанов 90-х. В его основе лежит культовый Mercedes S600 W140.

Двигатель V12 расточили с 6,0 до 7,3 л, что подняло его мощность с 394 до 580 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 570 до 780 Н∙м. С 5-ступенчатой автоматической КПП разгон до 100 км/ч занимает 4,5 с, а максимальная скорость увеличилась примерно до 305-310 км/ч.

Кроме того, тюнинг Mercedes S-Class W140 включает полностью новую спортивную подвеску и увеличенные тормоза Alcon. Примечательно, что визуально сверхскоростная версия мало чем отличается от стандартного седана. Ее выдают скромный аэродинамический обвес и 19-дюймовые диски Brabus.

Седан получил обвес и 19-дюймовые диски Фото: Topcars UA

В салоне улучшена отделка. Комплектация Mercedes Brabus 7.3s включает раздельный климат-контроль, круиз-контроль, электтропакет, подогрев передних и задних сидений.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве сфотографировали редчайший бронированный Mercedes S600 W140.

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