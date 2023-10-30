Компактная ракета: в Киеве заметили яркий заряженный спорткар Audi (фото)

Audi TT RS является самой мощной и быстрой модификацией компактной модели. Спорткар оснащен 400-сильным двигателем и способен разгоняться до сотни всего за 3,7 секунды.

В Киеве заметили заряженный спорткар Audi TT RS 2018 года выпуска. Эту модель сняли с производства в 2023 году. Снимки авто опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Модель Audi TT дебютировала в 1998 году. Спорткар пережил три поколения, а его производство завершилось в этом году.

Audi TT RS является самой мощной и быстрой модификацией спорткара. Эта версия предлагается с фирменной системой полного привода Quattro, агрессивным кузовным обвесом и спортивной подвеской.

Спорткар доступен в кузовах купе и родстер. Второй вариант отличается наличием складной крыши.

Замеченное в Киеве купе окрашено в яркий красный цвет Progressive Red. Внешний вид дополняют легкосплавные двухцветные колесные диски и красные тормозные суппорты.

Audi TT RS оснащен 2,5-литровым турбированным двигателем мощностью 400 л.с. и 480 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 7-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 3,7 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 250 км/ч.

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