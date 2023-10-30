Редкая капсула времени: обнаружен 33-летний Ford Mustang в новом состоянии (фото)
Всего было выпущено 4103 экземпляра Ford Mustang Limited Edition 7-UP Convertible. Спорткар оснащен 259-сильным двигателем и имеет пробег всего 364 км.
В США на продажу выставили спорткар Ford Mustang Limited Edition 7-UP Convertible 1990 года выпуска. Автомобиль имеет идеальное состояние и небольшой пробег. Об этом рассказали на сайте Classic Car Studio.
Ford Mustang Limited Edition 7-UP Convertible был создан к баскетбольному чемпионату NCAA 1990 года. Участники соревнований могли выиграть этот спорткар, если закинут мяч в корзину с половины площадки. Всего было выпущено 4103 таких авто.
Автомобиль окрашен в зеленый цвет Deep Emerald Green. Также эта модификация отличается складной крышей белого цвета. Внешний вид дополняют 15-дюймовые колесные диски Mustang GT.
Интерьер выполнен из белой кожи и пластика. Внутри установлены два сиденья и задний диван. В список оснащения входят круиз-контроль, кондиционер и аудиосистема премиум-класса с AM и FM-радио.
Спорткар имеет отличное состояние и не нуждается в ремонте. Пробег авто составляет всего 364 км.
Под капотом расположен 5,0-литровый двигатель V8 мощностью 259 л.с. Он работает в паре с 4-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Стоимость этого редкого спорткара составляет 49 900 долларов. В комплекте с авто поставляется вся документация и запасное колесо.
Ранее Фокус сообщал, что на аукцион выставили спорткар Ford Mustang Shelby GT500 Eleanor 1967 года выпуска.