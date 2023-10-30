Спорткар для семьи: в Украине появился новейший заряженный универсал BMW (фото)

Новый BMW M3 Touring оснащен 510-сильной шестеркой и способен разогнаться до 100 км/ч всего за 3,6 с. Вместе с тем, у универсала просторный салон и большой багажник.

В Украину привезли новейший BMW M3 Touring. Спортивный универсал заметили во Львове. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Новый BMW M3 Touring приехал в нашу страну на немецких транзитных номерах. Это значит, что, скорее всего, он был приобретен в Германии и будет вскоре поставлен на учет в Украине.

BMW M3 Touring оснащен 510-сильным турбомотором

Универсал BMW M3 уже доступен на нашем рынке официально. Его цена стартует с 3,83 миллиона гривен.

Напомним, что новый BMW M3 Touring – более практичная версия модели в кузове универсал. Ее салон просторнее, чем у седана, а объем багажника составляет 500-1500 л.

Заряженный универсал BMW оснащен 3,0-литровой битурбошестеркой на 510 л. с. и 650 Н∙м. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 3,6 с, а максимальная скорость может быть ограничена на 250 или 280 км/ч.

Универсал разгоняется до 100 км/ч всего за 3,6 с Фото: BMW

Модель предлагают исключительно с 8-ступенчатой автоматической КПП и полным приводом. У BMW M3 Touring доработаны подвеска и рулевое управление, а также увеличены тормоза.

Отличить спортивный вариант от стандартного BMW 3 Series Touring можно по огромной решетке радиатора, обвесу, расширенным крыльям и 19-дюймовым дискам. В салоне установлены спортивные кресла и руль.

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