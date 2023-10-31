Владелец Tesla Model X превратил свое авто в практичный дом на колесах (видео)

Блогер смог разместить внутри Tesla Model X все необходимые вещи для путешествий. В электромобиле есть кухня с индукционной плитой и спальное место.

Американец Сандро ван Куйк переоборудовал электрокроссовер Tesla Model X в дом на колесах. Внутри авто поместилось все необходимое для жизни. Видео опубликовали на YouTube-канале Everyday Sandro.

Сандро поделился, что уже около года живет в своей Tesla Model X. При этом блогер путешествовал по 49 штатам США за рулем электромобиля.

Сперва американец жил в более компактной Tesla Model 3. Он сталкивался с множеством трудностей, включая ограниченное место для сна. Именно поэтому он решил купить крупный электрокроссовер.

Внутри Tesla Model X разместили подушки и самодельную переносную кухню. Также блогер собрал деревянные ящики и встроил в них индукционную плиту. Также на кухне можно найти тостер, блендер и чайник. Переоборудование электрокроссовера обошлось примерно в 1200 долларов.

Для сна блогер раскладывает матрас Фото: Скриншот

Перед сном Сандро складывает задние сиденья авто и кладет на них матрас. По его словам, взрослый человек может легко поместиться на нем.

Помимо этого блогер возит с собой сумку, в которой есть все необходимое для отдыха в дикой природе. Среди них: спрей от комаров, аптечка, компас и раскладной стол.

В переднем багажнике есть сумка с оборудованием Фото: Скриншот

Ранее Фокус рассказал, что электрический фургон Ford E-Transit превратили в автономный дом на колесах для любителей путешествий.