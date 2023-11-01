Китайский конкурент Toyota Land Cruiser за $25 тысяч поступил в производство (фото)
BAIC BJ40 доступен в трех комплектациях по цене от 25 385 до 30 850 долларов. Внедорожник получил богатое оснащение и систему полного привода.
В Китае поступил в производство рамный внедорожник BAIC BJ40 второго поколения. Новинка будет доступна в трех комплектациях. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
BAIC BJ40 получил стильный дизайн с компактными передними фарами. На решетке радиатора расположены дневные ходовые огни.
Сзади установлены вертикальные фонари. На задней двери есть запасное колесо.
Габариты BAIC BJ40 2023:
- длина — 4790 мм;
- ширина — 1940 мм;
- высота — 1895 мм;
- колесная база — 2760 мм.
Дорожный просвет внедорожника составляет 230 мм. Также он имеет углы въезда и съезда 37 и 35 градусов соответственно.
В интерьере установлена комбинация из двух больших дисплеев. Их дополняет цифровая панель приборов. Внутри расположены пять посадочных мест.
BAIC BJ40 оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.
Внедорожник имеет 11 режимов вождения. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10 секунд.
BAIC BJ40 уже доступен для заказа в Китае. Стоимость новинки составляет от 185 800 до 225 800 юаней (от 25 385 до 30 850 долларов).
Ранее Фокус писал, что в интернете опубликовали первые фото внедорожника BAIC BJ30 второго поколения.