Китайский конкурент Toyota Land Cruiser за $25 тысяч поступил в производство (фото)

BAIC BJ40 доступен в трех комплектациях по цене от 25 385 до 30 850 долларов. Внедорожник получил богатое оснащение и систему полного привода.

В Китае поступил в производство рамный внедорожник BAIC BJ40 второго поколения. Новинка будет доступна в трех комплектациях. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

BAIC BJ40 получил стильный дизайн с компактными передними фарами. На решетке радиатора расположены дневные ходовые огни.

Спереди размещены компактные передние фары Фото: BAIC

Сзади установлены вертикальные фонари. На задней двери есть запасное колесо.

Сзади установлены вертикальные фонари Фото: BAIC

Габариты BAIC BJ40 2023:

длина — 4790 мм;

ширина — 1940 мм;

высота — 1895 мм;

колесная база — 2760 мм.

Дорожный просвет внедорожника составляет 230 мм. Также он имеет углы въезда и съезда 37 и 35 градусов соответственно.

В интерьере установлена комбинация из двух больших дисплеев. Их дополняет цифровая панель приборов. Внутри расположены пять посадочных мест.

В интерьере установлены два больших дисплея Фото: BAIC

BAIC BJ40 оснащен 2,0-литровым турбированным двигателем мощностью 245 л.с. и 395 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 8-ступенчатой автоматической коробкой переключения передач.

Внедорожник имеет 11 режимов вождения. Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 10 секунд.

BAIC BJ40 уже доступен для заказа в Китае. Стоимость новинки составляет от 185 800 до 225 800 юаней (от 25 385 до 30 850 долларов).

Ранее Фокус писал, что в интернете опубликовали первые фото внедорожника BAIC BJ30 второго поколения.