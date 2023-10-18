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Авто

Рассекречен недорогой китайский внедорожник по цене Duster (фото)

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Фото: carscoops.com | Дизайн BAIC BJ30 выполнен в новом стиле марки

Новый BAIC BJ30 стал крупнее и выразительнее на вид. Китайский внедорожник получил более мощный турбомотор на 185 сил.

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Опубликованы первые фото BAIC BJ30 второго поколения. Китайский внедорожник должен дебютировать до конца нынешнего года и будет стоить около 15-17 тыс. долларов в базовой версии — на уровне Duster. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Как и другие внедорожники BAIC, BJ30 отличается угловатым дизайном с высоким капотом и вертикальными стойками крыши. У авто крупные диодные фары, соединенные стеклянной вставкой на месте решетке радиатора. Новая модель заметно крупнее предшественника.

BAIC BJ30, новый BAIC BJ30, BAIC BJ30 2024, китайский внедорожник, внедорожник BAIC Fullscreen
Китайский внедорожник стал мощнее
Фото: carscoops.com

Размеры BAIC BJ30 2024:

  • длина – 4730 мм;
  • ширина – 1910 мм;
  • высота – 1757 мм;
  • колесная база – 2820 мм.
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Салон BAIC BJ30 не показали, но, скорее всего, он будет выдержан в стилистике старшей модели BJ40. Это значит, что внедорожник получит виртуальный щиток приборов и большой центральный тачскрин.

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Фото: carscoops.com

Китайский внедорожник станет мощнее – его оснастят новым 1,5-литровым турбомотором на 185 л. с. Авто получит 8-ступенчатый автомат и подключаемый полный привод.

Ранее Фокус сообщал, что пикап Toyota Hilux получил экстремальную внедорожную версию.

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