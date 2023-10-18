Розсекречено недорогий китайський позашляховик за ціною Duster (фото)
Новий BAIC BJ30 став більшим і виразнішим на вигляд. Китайський позашляховик отримав більш потужний турбомотор на 185 сил.
Опубліковано перші фото BAIC BJ30 другого покоління. Китайський позашляховик має дебютувати до кінця нинішнього року і коштуватиме близько 15-17 тис. доларів у базовій версії — на рівні Duster. Про це повідомляє сайт Carscoops.
Як і інші позашляховики BAIC, BJ30 відрізняється незграбним дизайном з високим капотом і вертикальними стійками даху. У авто великі діодні фари, з'єднані скляною вставкою на місці решітки радіатора. Нова модель помітно більша за попередника.
Розміри BAIC BJ30 2024:
- довжина — 4730 мм;
- ширина — 1910 мм;
- висота — 1757 мм;
- колісна база — 2820 мм.
Салон BAIC BJ30 не показали, але, найімовірніше, він буде витриманий у стилістиці старшої моделі BJ40. Це означає, що позашляховик отримає віртуальний щиток приладів і великий центральний тачскрін.
Китайський позашляховик стане потужнішим — його оснастять новим 1,5-літровим турбомотором на 185 к.с. Авто отримає 8-ступеневий автомат і повний привід, який можна підключити.
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