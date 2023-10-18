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Розсекречено недорогий китайський позашляховик за ціною Duster (фото)

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Фото: carscoops.com | Дизайн BAIC BJ30 виконаний у новому стилі марки

Новий BAIC BJ30 став більшим і виразнішим на вигляд. Китайський позашляховик отримав більш потужний турбомотор на 185 сил.

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Опубліковано перші фото BAIC BJ30 другого покоління. Китайський позашляховик має дебютувати до кінця нинішнього року і коштуватиме близько 15-17 тис. доларів у базовій версії — на рівні Duster. Про це повідомляє сайт Carscoops.

Як і інші позашляховики BAIC, BJ30 відрізняється незграбним дизайном з високим капотом і вертикальними стійками даху. У авто великі діодні фари, з'єднані скляною вставкою на місці решітки радіатора. Нова модель помітно більша за попередника.

BAIC BJ30, новий BAIC BJ30, BAIC BJ30 2024, китайський позашляховик, позашляховик BAIC Fullscreen
Китайський позашляховик став потужнішим
Фото: carscoops.com

Розміри BAIC BJ30 2024:

  • довжина — 4730 мм;
  • ширина — 1910 мм;
  • висота — 1757 мм;
  • колісна база — 2820 мм.
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Салон BAIC BJ30 не показали, але, найімовірніше, він буде витриманий у стилістиці старшої моделі BJ40. Це означає, що позашляховик отримає віртуальний щиток приладів і великий центральний тачскрін.

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Фото: carscoops.com

Китайський позашляховик стане потужнішим — його оснастять новим 1,5-літровим турбомотором на 185 к.с. Авто отримає 8-ступеневий автомат і повний привід, який можна підключити.

Раніше Фокус повідомляв, що пікап Toyota Hilux отримав екстремальну позашляхову версію.

Також ми писали, що Volkswagen показав новий кросовер підвищеної прохідності.