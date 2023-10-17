Презентовано новий спортивний пікап Toyota для важкого бездоріжжя (фото)

Новий Toyota Hilux GR Sport II підготували до бездоріжжя. Пікапу збільшили кліренс, посилили підвіску і встановили спеціальні шини.

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Пікап Toyota Hilux 2024 року отримав нову модифікацію GR Sport II. Її продажі на європейському ринку на початку 2024 року. Про це повідомляється на офіційному сайті японського автовиробника.

Фото: Toyota

Новачок є вдосконаленою версією Toyota Hilux GR Sport, який презентували у 2022 році та доступний на українському ринку. Пікап підготовлений до серйозного бездоріжжя.

Новий Toyota Hilux GR Sport II запропоновано виключно в чотиридверному виконанні. Від стандартного пікапа його можна відрізнити за особливою решіткою радіатора, пластиковими розширювачами колісних арок і 17-дюймовими позашляховими шинами. Кліренс пікапа збільшено на 20 мм (до 247 мм), а кут в'їзду зріс до 30°. На кузові з'явився декор чорного кольору.

Оздоблення салону розбавляє контрастна прострочка Фото: Toyota

Оздоблення салону розбавлене контрастною прострочкою, а на педалях і порогах з'явилися металеві накладки. Крім того, встановлено спортивні сидіння і 8-дюймовий тачскрін мультимедіа.

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Пікап Toyota Hilux GR Sport II комплектують тільки 2,8-літровим турбодизелем і 6-ступінчастою автоматичною КПП. У більшості країн його потужність становить 204 к. с., але для окремих ринків запропонують і 224-сильну версію.

Пікап отримав спортивні крісла Фото: Toyota

Чимало уваги приділили ходовій Toyota Hilux. Пікап отримав посилені пружини підвіски і амортизатори, а також збільшені дискові гальма спереду і ззаду.

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