Брошенный раритет: в сарае нашли знаменитый американский спорткар 70-х (фото)

Pontiac Firebird Trans Am был культовой спортивной моделью 70-х годов. Этот экземпляр оснащен мощным двигателем, но нуждается в ремонте.

В США на продажу выставили спорткар Pontiac Firebird Trans Am 1979 года выпуска. Этот автомобиль долгие годы простоял в сарае. Подробности об авто сообщили в объявлении на eBay.

Pontiac Firebird второго поколения выпускался с 1970 до 1981 года. Модификация Trans Am была топовой версией модели, предлагающей множество улучшений, в том числе более мощный двигатель.

Несмотря на то, что спорткар долгое время не эксплуатировался, он все еще имеет неплохое состояние. Тем не менее на днище есть следы коррозии и некоторые повреждения.

Кузов спорткара также нуждается в ремонте. Помимо этого спереди нет фар, а на бампере есть несколько повреждений.

Будущему владельцу нужно будет установить передние фары Фото: ebay.com

Интерьер авто необходимо восстановить. Сиденья были сильно повреждены, а некоторые датчики не работают.

Интерьер необходимо восстановить Фото: ebay.com

Pontiac Firebird Trans Am оснащен 6,6-литровым атмосферным двигателем V8 мощностью 220 л.с. и 434 Нм крутящего момента. Он работает в паре с 3-ступенчатой автоматической коробкой передач.

Торги за спорткар заканчиваются через два дня. Сейчас максимальная ставка за лот составляет 4 750 долларов.

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