В Украину стали импортировать больше подержанных авто: самые популярные модели октября

Украинцы стали импортировать больше подержанных автомобилей из других стран. Наибольшим спросом в нашей стране пользуются модели бренда Volkswagen.

В Украине за октябрь купили 5,7 тысячи новых легковых автомобилей. Также за прошлый месяц увеличилось количество "свежепригнанных" подержанных авто. Об этом сообщили в Институте исследований авторынка.

За октябрь доля электрических моделей в сегменте импортированных авто составила 16,6%. Это на 8,2% больше, чем за аналогичный период в 2022 году.

Бренд Volkswagen лидирует не только на внутреннем рынке, но и среди импортированных авто с пробегом. За октябрь в Украине зарегистрировали чуть более 4 тысяч таких автомобилей, которые были импортированы из других стран.

Второе место среди импортированных автомобилей занял Renault. Украинцы ввезли 1,9 тысячи авто этого бренда за месяц.

На третьем месте расположился бренд Audi. В Украину импортировали 1,7 тысячи таких автомобилей.

ТОП-20 самых популярных брендов среди импортированных авто:

Volkswagen — 4 007 авто. Renault — 1 914 авто. Audi — 1 728 авто. Nissan — 1 654 авто. Skoda — 1 470 авто. Ford — 1 266 авто. BMW – 1 027 авто. Tesla — 949 авто. Opel — 787 авто. Hyundai — 774 авто. Mazda — 585 авто. Mercedes-Benz — 538 авто. Jeep — 497 авто. Kia — 489 авто. Toyota — 476 авто. Peugeot — 407 авто. Honda — 390 авто. Volvo — 374 авто. Mitsubishi — 310 авто. Chevrolet — 294 авто.

Среди моделей лидером остается Volkswagen Golf. За октябрь в Украину импортировали 1,4 тысячи таких автомобилей.

Второе место заняла Skoda Octavia (957 авто). Третье место досталось Volkswagen Passat (782 авто).

Volkswagen Golf чаще всего импортируют в Украину из других стран Фото: Volkswagen

ТОП-20 самых популярных моделей среди импортированных авто:

Volkswagen Golf — 1 435 авто. Skoda Octavia — 957 авто. Volkswagen Passat — 782 авто. Renault Megane — 759 авто. Nissan Leaf — 573 авто. Renault Scenic — 516 авто. Volkswagen Tiguan — 452 авто. Tesla Model 3 — 443 авто. Nissan Qashqai — 437 авто. Audi A4 — 415 авто. Volkswagen Touran — 403 авто. Audi Q5 — 402 авто. Ford Focus — 349 авто. Skoda Fabia — 287 авто. Opel Astra — 284 авто. Mazda CX-5 — 270 авто. Nissan Rogue — 261 авто. Tesla Model Y — 259 авто. Opel Zafira — 257 авто. BMW 3 Series — 238 авто.

Ранее Фокус рассказал, что авторынок Украины растет рекордными темпами.