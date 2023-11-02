В Украине заметили редчайший заряженный внедорожник Mitsubishi Pajero Evolution (видео)

Mitsubishi Pajero Evolution — лимитированная серийная версия раллийного авто. Внедорожник оснащен 280-сильным мотором, а его проходимость улучшена.

В Одессе удалось снять впечатляющий Mitsubishi Pajero Evolution. Заряженный внедорожник является большой редкостью не только в Украине, но и во всем мире. Об этом сообщает сайт ТопЖир.

Всего с 1997 по 1999 годы выпущено только 2500 Mitsubishi Pajero Evolution. В нашей стране таких внедорожников всего два.

Mitsubishi Pajero Evolution узнается по расширенным крыльям и воздухозаборнику Фото: topgir.com.ua Внедорожник оснащен 280-сильным V6 Фото: topgir.com.ua

Как и Mitsubishi Lancer Evolution, спортивный Pajero Evo также является лимитированной серийной версией раллийной модели. Основой послужил внедорожник, выигрывавший знаменитое ралли "Дакар".

Mitsubishi Pajero Evolution оснащен 3,5-литровым бензиновым V6 мощностью 280 л. с. и 4-ступенчатой автоматической КПП. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 8,5 с и развить 210 км/ч.

Полный привод дополнен понижающей передачей и межколесными дифференциалами Torsen. Кроме того, усилена подвеска внедорожника и установлены увеличенные тормоза.

В салоне установлены спортивные кресла Фото: Mitsubishi

Mitsubishi Pajero Evolution выпускали только в трехдверном исполнении. От стандартной модели его отличают расширенные крылья, воздухозаборник на капоте и кили на крыше. В сталоне установлены спортивные кресла Recaro.

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