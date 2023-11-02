Китайцы показали стильный электрический внедорожник за $27 300 (фото)

Fang Cheng Bao 3 может поступить в продажу уже к концу этого года. Известно, что внедорожник получит мощную силовую установку и богатое оснащение.

Китайский автопроизводитель BYD показал компактный электрический внедорожник Fang Cheng Bao 3. Модель получит стильный дизайн и доступный ценник. Об этом рассказали на сайте CarBuzz.

Бренд Fang Cheng Bao сосредоточен на производстве внедорожников. Новинка станет первой моделью с полностью электрической силовой установкой.

Спереди Fang Cheng Bao 3 расположены компактные фары, между которыми находится светодиодная полоса. На бампере есть небольшой воздухозаборник.

Между передними фарами находится светодиодная полоса Фото: Weibo

Сзади установлены узкие фонари. На задней двери расположено запасное колесо.

Сзади расположены узкие фонари Фото: Weibo

Внедорожник получил скрытые боковые дверные ручки и широкие колесные арки с пластиковой защитой. На крыше установлены рейлинги.

Fang Cheng Bao 3 получил скрытые боковые дверные ручки Фото: Weibo

Габариты новинки пока неизвестны, но ожидается, что колесная база составит около 2720 мм. Также внедорожник получит богатое оснащение.

Fang Cheng Bao 3 оснастят двумя электромоторами, которые обеспечат привод на все четыре колеса. Силовая установка будет питаться от аккумуляторной батареи от FinDreams. Запас хода составит около 400 км на одном заряде.

Новинка может дебютировать в Китае уже в конце 2023 года. Начальная стоимость внедорожника составит около 200 000 юаней (27 300 долларов).

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