Китайцы представили стильного конкурента Tesla Model Y с запасом хода 662 км (фото)
BYD Song L получил инновационные технологии и будет доступен с тремя силовыми установками на выбор. Начальная цена электрокроссовера составит около 34 100 долларов.
В Китае представили электрокроссовер BYD Song L. Новинка отличается стильным дизайном и богатым оснащением. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.
Спереди BYD Song L расположены узкие фары, между которыми находится фальшивая решетка радиатора. Ниже установлены воздухозаборники и дневные ходовые огни.
Сзади находятся широкие фонари, объединенные в один блок. Также есть активное антикрыло и массивный диффузор.
Габариты BYD Song L:
- длина — 4840 мм;
- ширина — 1950 мм;
- высота — 1560 мм;
- колесная база — 2930 мм.
BYD Song L основан на платформе e-Platform 3.0. Предусмотрена и уникальная система подвески DiSus, которая способна менять свои настройки в реальном времени.
Интерьер выполнен в сером цвете с желтыми контрастными вставками. Внутри установлены 10,25-дюймовая панель приборов и 15,6-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы.
Новинка получила продвинутую систему помощи водителю DiPilot. Она поддерживает более 30 функций, среди которых мониторинг усталости водителя и автономная парковка.
На выбор доступны несколько версий кроссовера с одним или двумя электромоторами мощностью от 204 до 517 л.с. Топовая модификация способна разгоняться от 0 до 100 км/ч за 4,3 секунды, а максимальная скорость составляет 201 км/ч.
Покупателям предложат два аккумуляторных блока Blade емкостью 71,808 или 87,04 кВт⋅час. Запас хода составит 550, 602 или 662 км в зависимости от версии.Важно
Старт продаж BYD Song L в Китае запланирован на 31 октября. Начальная цена электрокроссовера составит около 250 000 юаней (34 100 долларов).
Ранее Фокус писал, что в Китае показали недорогой электромобиль Chery QQ Little Ant с запасом хода 400 км.