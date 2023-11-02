Высокотехнологичный флагман: представлена новая Skoda Superb 2024 (фото, видео)
Новая Skoda Superb стала элегантнее на вид, просторнее внутри и технологичнее. Модель предложена в бензиновых, дизельных и гибридных версиях.
В Чехии презентовали Skoda Superb нового поколения. Флагманская модель чешской марки поступит в продажу с начала 2024 года, а ее производство перенесут в Братиславу, где уже собирают родственный Volkswagen Passat B9. Подробности новинки раскрыли на официальном сайте чешской марки.
Дизайн Шкода Суперб 2024
В отличие от Passat B9, новая Skoda Superb будет предложена не только в кузове универсал, но и как лифтбек. Она сохраняет знакомый силуэт, но при этом стал элегантнее на вид — грани уступили место более плавным линиям, а боковины стали менее рельефными.
Кроме того, Skoda Superb 2024 узнается по увеличенной решетке радиатора, широкому переднему воздухозаборнику, а также более тоненьким фарам. К слову, оптика теперь может быть и матричной.
Для лифтбека и универсала предложены колесные диски диаметром от 17 до 19 дюймов. Улучшена и аэродинамика: коэффициент лобового сопротивления снижен до 0,24. Автомобиль построен на доработанной платформе MQB Evo и несколько подрос в размерах.
Габариты Skoda Superb 2024:
- длина — 4912 мм;
- ширина — 1849 мм;
- высота — 1481 мм;
- колесная база — 2841 мм.
Салон и комплектация Skoda Superb 2024
В интерьере улучшены материалы отделки, а рычаг КПП перенесен на рулевую колонку (это освободило больше места для мелкой поклажи в центральной консоли). Новая Skoda Superb получила улучшенный виртуальный щиток приборов и большой 13-дюймовый тачскрин, а в качестве опции предложена проекция на лобовое стекло.
Переключатели климата дополнили экранчиками, показывающими температуру и настройки. Внутри теперь 4 разъема USB-C, причем один из которых поместили в салонном зеркале — он предназначен для подключения видеорегистратора.
Салон стал просторнее, а объем багажника Skoda Superb 2024 увеличен: теперь он составляет 645 л в лифтбеке и 690 л в универсале.
Среди доступных опций появились массаж сидений, парковочный автопилот с дистанционным управлением, новая система полуавтономного вождения, беспроводная зарядка для смартфонов (с функцией охлаждения) и мощная аудиосистема Canton с 14 динамиками.
Новая Skoda Superb, характеристики
Двигатели Skoda Superb 2024 знакомы, но дополнены 48-вольтовыми "мягкими" гибридными установками, а некоторые из них получили прибавку в мощности. Со старта доступны бензиновые турбомоторы объемом 1,5 л (150 л. с.) и 2,0 л (204 и 265 л. с.), а также 2,0-литровые турбодизели на 150 и 193 л. с.
Кроме того, предложен и подзаряжаемый гибрид Skoda Superb с 1,5-литровой бензиновой турбочетверкой и электромотором суммарной мощностью 204 л. с. Он может проехать свыше 100 км в электрическом режиме, а также поддерживает быструю зарядку батареи — за 25 минут на 80%.
Все модификации Skoda Superb 2024 получили 7-ступенчатую роботизированную КПП с двумя сцеплениями DSG. Привод может быть передним или полным, а за доплату предложены улучшенные адаптивные амортизаторы.
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