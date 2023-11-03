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Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели октября (фото)

Владислав Григорьев
Фото: Volkswagen | Украинцы приобрели 355 новых электромобилей Volkswagen ID.4 за прошлый месяц

За октябрь в Украине увеличились продажи подержанных электромобилей. Большую часть рынка заняли импортированные из других стран авто.

В Украине увеличились продажи новых и подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные электромобили за октябрь. Об этом сообщили на сайте Института исследований авторынка.

За октябрь украинцы купили почти 6,2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 156% больше, чем за аналогичный период 2022 года.

Большую часть сегмента электрокаров заполнили импортированные модели с пробегом (58,9%). Это рекордный показатель для украинского авторынка. По словам экспертов, такая тенденция связана с "нулевой" растаможкой для электрических авто.

На внутреннем рынке за октябрь приобрели 1690 электромобилей с пробегом. Это 27,5% от общего количества купленных электрических моделей. Еще 13,6% электрокаров купили новыми.

По подсчетам экспертов, в Украине зарегистрировано 76 916 электромобилей. Всего 2145 единиц составляют грузовые модели.

Самые популярные подержанные электромобили на внутреннем рынке

Nissan Leaf занял первое место в сегменте подержанных электромобилей на внутреннем рынке
Фото: Nissan

Nissan Leaf доминирует в сегменте подержанных электромобилей на внутреннем рынке. За октябрь украинцы купили 393 таких авто.

Второе место по продажам занимает Volkswagen e-Golf. В Украине приобрели 186 автомобилей этой модели за месяц.

Третье место досталось Tesla Model 3. За октябрь украинцы купили 149 таких авто.

ТОП-20 самых популярных подержанных электромобилей на внутреннем рынке:

  1. Nissan Leaf — 393 авто.
  2. Volkswagen e-Golf — 186 авто.
  3. Tesla Model 3 — 149 авто.
  4. Volkswagen ID.4 — 109 авто.
  5. Renault ZOE — 87 авто.
  6. Tesla Model S — 83 авто.
  7. Tesla Model Y — 67 авто.
  8. Audi E-Tron — 53 авто.
  9. BMW i3 — 45 авто.
  10. Tesla Model X — 39 авто.
  11. Honda M-NV — 37 авто.
  12. Kia Soul — 32 авто.
  13. Renault Kangoo ZE — 31 авто.
  14. Chevrolet Bolt — 29 авто.
  15. Hyundai Ioniq — 37 авто.
  16. Mercedes-Benz B-Class — 28 авто.
  17. Fiat 500е — 22 авто.
  18. Hyundai Kona — 18 авто.
  19. Smart ED — 16 авто.
  20. Mitsubishi i-Miev — 16 авто.

Самые популярные импортированные электромобили с пробегом

Nissan Leaf чаще всего импортируют подержанным из-за границы
Фото: Nissan

В сегменте импортированных подержанных электромобилей снова лидирует Nissal Leaf. В Украине приобрели 573 автомобиля этой модели за месяц.

Второе место по продажам занимает Tesla Model 3. За октябрь украинцы купили 443 таких авто.

Третье место занял Volkswagen e-Golf. За октябрь украинцы купили 407 таких авто.

ТОП-20 самых популярных импортированных электромобилей с пробегом:

  1. Nissan Leaf — 573 авто.
  2. Tesla Model 3 — 443 авто.
  3. Volkswagen e-Golf — 407 авто.
  4. Tesla Model Y — 259 авто.
  5. Audi e-tron — 216 авто.
  6. Renault ZOE — 200 авто.
  7. Volkswagen ID.4 — 192 авто.
  8. Tesla Model S — 192 авто.
  9. Hyundai Ioniq — 94 авто.
  10. Hyundai Kona — 86 авто.
  11. Chevrolet Bolt — 71 авто.
  12. Mercedes-Benz B-Class — 65 авто.
  13. BMW i3 — 61 авто.
  14. Tesla Model X — 55 авто.
  15. Jaguar I-Pace — 48 авто.
  16. Volkswagen ID.6 — 39 авто.
  17. Toyota BZ4X — 37 авто.
  18. Honda e:NS1-33 ​​авто.
  19. Mitsubishi i-Miev — 30 авто.
  20. Kia Niro — 30 авто.

Самые популярные новые электромобили

Volkswagen ID.4 лидирует в сегменте новых электромобилей
Фото: Volkswagen

В сегменте новых электромобилей лидером остается Volkswagen ID.4. Украинцы приобрели 355 автомобилей этой модели за октябрь.

Второе место по продажам досталось Toyota bZ4X. За октябрь в Украине купили 64 таких авто.

На третьем месте расположился Volkswagen ID.6. Украинцы приобрели 45 авто этой модели за прошлый месяц.

ТОП-20 самых популярных новых электромобилей:

  1. Volkswagen ID.4 — 355 авто.
  2. Toyota bZ4X — 64 авто.
  3. Volkswagen ID.6 — 45 авто.
  4. Honda eNS1 — 39 авто.
  5. Audi Q4 — 24 авто.
  6. AUDI Q8 — 22 авто.
  7. Honda e:NP1 — 21 авто.
  8. BYD Song Plus — 20 авто.
  9. Zeekr 001 — 17 авто.
  10. MG 4 — 17 авто.
  11. BMW iX — 16 авто.
  12. BYD Yuan Plus — 15 авто.
  13. Mercedes-Benz EQS — 14 авто.
  14. Audi e-tron – 11 авто.
  15. Zeekr X — 9 авто.
  16. Volvo C40 – 9 авто.
  17. Mercedes-Benz EQE — 9 авто.
  18. MG Marvel R — 8 авто.
  19. Hyundai Ionqq 6 — 8 авто.
  20. Dongfeng EX1 — 8 авто.

Ранее Фокус рассказал, автомобили с каким типом топлива покупали в Украине чаще всего в октябре.