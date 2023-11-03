Украинцы стали покупать больше электромобилей: самые популярные модели октября (фото)
За октябрь в Украине увеличились продажи подержанных электромобилей. Большую часть рынка заняли импортированные из других стран авто.
В Украине увеличились продажи новых и подержанных автомобилей. Эксперты назвали самые популярные электромобили за октябрь. Об этом сообщили на сайте Института исследований авторынка.
За октябрь украинцы купили почти 6,2 тысячи новых и подержанных электромобилей. Это на 156% больше, чем за аналогичный период 2022 года.
Большую часть сегмента электрокаров заполнили импортированные модели с пробегом (58,9%). Это рекордный показатель для украинского авторынка. По словам экспертов, такая тенденция связана с "нулевой" растаможкой для электрических авто.
На внутреннем рынке за октябрь приобрели 1690 электромобилей с пробегом. Это 27,5% от общего количества купленных электрических моделей. Еще 13,6% электрокаров купили новыми.
По подсчетам экспертов, в Украине зарегистрировано 76 916 электромобилей. Всего 2145 единиц составляют грузовые модели.Важно
Самые популярные подержанные электромобили на внутреннем рынке
Nissan Leaf доминирует в сегменте подержанных электромобилей на внутреннем рынке. За октябрь украинцы купили 393 таких авто.
Второе место по продажам занимает Volkswagen e-Golf. В Украине приобрели 186 автомобилей этой модели за месяц.
Третье место досталось Tesla Model 3. За октябрь украинцы купили 149 таких авто.
ТОП-20 самых популярных подержанных электромобилей на внутреннем рынке:
- Nissan Leaf — 393 авто.
- Volkswagen e-Golf — 186 авто.
- Tesla Model 3 — 149 авто.
- Volkswagen ID.4 — 109 авто.
- Renault ZOE — 87 авто.
- Tesla Model S — 83 авто.
- Tesla Model Y — 67 авто.
- Audi E-Tron — 53 авто.
- BMW i3 — 45 авто.
- Tesla Model X — 39 авто.
- Honda M-NV — 37 авто.
- Kia Soul — 32 авто.
- Renault Kangoo ZE — 31 авто.
- Chevrolet Bolt — 29 авто.
- Hyundai Ioniq — 37 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 28 авто.
- Fiat 500е — 22 авто.
- Hyundai Kona — 18 авто.
- Smart ED — 16 авто.
- Mitsubishi i-Miev — 16 авто.
Самые популярные импортированные электромобили с пробегом
В сегменте импортированных подержанных электромобилей снова лидирует Nissal Leaf. В Украине приобрели 573 автомобиля этой модели за месяц.
Второе место по продажам занимает Tesla Model 3. За октябрь украинцы купили 443 таких авто.
Третье место занял Volkswagen e-Golf. За октябрь украинцы купили 407 таких авто.
ТОП-20 самых популярных импортированных электромобилей с пробегом:
- Nissan Leaf — 573 авто.
- Tesla Model 3 — 443 авто.
- Volkswagen e-Golf — 407 авто.
- Tesla Model Y — 259 авто.
- Audi e-tron — 216 авто.
- Renault ZOE — 200 авто.
- Volkswagen ID.4 — 192 авто.
- Tesla Model S — 192 авто.
- Hyundai Ioniq — 94 авто.
- Hyundai Kona — 86 авто.
- Chevrolet Bolt — 71 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 65 авто.
- BMW i3 — 61 авто.
- Tesla Model X — 55 авто.
- Jaguar I-Pace — 48 авто.
- Volkswagen ID.6 — 39 авто.
- Toyota BZ4X — 37 авто.
- Honda e:NS1-33 авто.
- Mitsubishi i-Miev — 30 авто.
- Kia Niro — 30 авто.
Самые популярные новые электромобили
В сегменте новых электромобилей лидером остается Volkswagen ID.4. Украинцы приобрели 355 автомобилей этой модели за октябрь.
Второе место по продажам досталось Toyota bZ4X. За октябрь в Украине купили 64 таких авто.
На третьем месте расположился Volkswagen ID.6. Украинцы приобрели 45 авто этой модели за прошлый месяц.
ТОП-20 самых популярных новых электромобилей:
- Volkswagen ID.4 — 355 авто.
- Toyota bZ4X — 64 авто.
- Volkswagen ID.6 — 45 авто.
- Honda eNS1 — 39 авто.
- Audi Q4 — 24 авто.
- AUDI Q8 — 22 авто.
- Honda e:NP1 — 21 авто.
- BYD Song Plus — 20 авто.
- Zeekr 001 — 17 авто.
- MG 4 — 17 авто.
- BMW iX — 16 авто.
- BYD Yuan Plus — 15 авто.
- Mercedes-Benz EQS — 14 авто.
- Audi e-tron – 11 авто.
- Zeekr X — 9 авто.
- Volvo C40 – 9 авто.
- Mercedes-Benz EQE — 9 авто.
- MG Marvel R — 8 авто.
- Hyundai Ionqq 6 — 8 авто.
- Dongfeng EX1 — 8 авто.
Ранее Фокус рассказал, автомобили с каким типом топлива покупали в Украине чаще всего в октябре.