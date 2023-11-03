Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі жовтня (фото)

За жовтень в Україні збільшилися продажі вживаних електромобілів. Більшу частину ринку зайняли імпортовані з інших країн авто.

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В Україні збільшилися продажі нових і вживаних автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші електромобілі за жовтень. Про це повідомили на сайті Інституту досліджень авторинку.

За жовтень українці купили майже 6,2 тисячі нових і вживаних електромобілів. Це на 156% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.

Більшу частину сегмента електрокарів заповнили імпортовані моделі з пробігом (58,9%). Це рекордний показник для українського авторинку. За словами експертів, така тенденція пов'язана з "нульовим" розмитненням для електричних авто.

На внутрішньому ринку за жовтень придбали 1690 електромобілів з пробігом. Це 27,5% від загальної кількості куплених електричних моделей. Ще 13,6% електрокарів купили новими.

За підрахунками експертів, в Україні зареєстровано 76 916 електромобілів. Загалом 2145 одиниць становлять вантажні моделі.

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Найпопулярніші вживані електромобілі на внутрішньому ринку

Nissan Leaf посів перше місце в сегменті вживаних електромобілів на внутрішньому ринку Фото: Nissan

Nissan Leaf домінує в сегменті вживаних електромобілів на внутрішньому ринку. За жовтень українці купили 393 таких авто.

Друге місце за продажами посідає Volkswagen e-Golf. В Україні придбали 186 автомобілів цієї моделі за місяць.

Третє місце дісталося Tesla Model 3. За жовтень українці купили 149 таких авто.

Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:

Nissan Leaf — 393 авто. Volkswagen e-Golf — 186 авто. Tesla Model 3 — 149 авто. Volkswagen ID.4 — 109 авто. Renault ZOE — 87 авто. Tesla Model S — 83 авто. Tesla Model Y — 67 авто. Audi E-Tron — 53 авто. BMW i3 — 45 авто. Tesla Model X — 39 авто. Honda M-NV — 37 авто. Kia Soul — 32 авто. Renault Kangoo ZE — 31 авто. Chevrolet Bolt — 29 авто. Hyundai Ioniq — 37 авто. Mercedes-Benz B-Class — 28 авто. Fiat 500е — 22 авто. Hyundai Kona — 18 авто. Smart ED — 16 авто. Mitsubishi i-Miev — 16 авто.

Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом

Nissan Leaf найчастіше імпортують уживаним з-за кордону Фото: Nissan

У сегменті імпортованих вживаних електромобілів знову лідирує Nissal Leaf. В Україні придбали 573 автомобілі цієї моделі за місяць.

Друге місце за продажами посідає Tesla Model 3. За жовтень українці купили 443 таких авто.

Третє місце посів Volkswagen e-Golf. За жовтень українці купили 407 таких авто.

Топ 20 найпопулярніших імпортованих електромобілів з пробігом:

Nissan Leaf — 573 авто. Tesla Model 3 — 443 авто. Volkswagen e-Golf — 407 авто. Tesla Model Y — 259 авто. Audi e-tron — 216 авто. Renault ZOE — 200 авто. Volkswagen ID.4 — 192 авто. Tesla Model S — 192 авто. Hyundai Ioniq — 94 авто. Hyundai Kona — 86 авто. Chevrolet Bolt — 71 авто. Mercedes-Benz B-Class — 65 авто. BMW i3 — 61 авто. Tesla Model X — 55 авто. Jaguar I-Pace — 48 авто. Volkswagen ID.6 — 39 авто. Toyota BZ4X — 37 авто. Honda e:NS1 — 33 авто. Mitsubishi i-Miev — 30 авто. Kia Niro — 30 авто.

Найпопулярніші нові електромобілі

Volkswagen ID.4 лідирує в сегменті нових електромобілів Фото: Volkswagen

У сегменті нових електромобілів лідером залишається Volkswagen ID.4. Українці придбали 355 автомобілів цієї моделі за жовтень.

Друге місце за продажами дісталося Toyota bZ4X. За жовтень в Україні купили 64 таких авто.

На третьому місці розташувався Volkswagen ID.6. Українці придбали 45 авто цієї моделі за минулий місяць.

Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:

Volkswagen ID.4 — 355 авто. Toyota bZ4X — 64 авто. Volkswagen ID.6 — 45 авто. Honda eNS1 — 39 авто. Audi Q4 — 24 авто. AUDI Q8 — 22 авто. Honda e:NP1 — 21 авто. BYD Song Plus — 20 авто. Zeekr 001 — 17 авто. MG 4 — 17 авто. BMW iX — 16 авто. BYD Yuan Plus — 15 авто. Mercedes-Benz EQS — 14 авто. Audi e-tron — 11 авто. Zeekr X — 9 авто. Volvo C40 — 9 авто. Mercedes-Benz EQE — 9 авто. MG Marvel R — 8 авто. Hyundai Ionqq 6 — 8 авто. Dongfeng EX1 — 8 авто.

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