Українці стали купувати більше електромобілів: найпопулярніші моделі жовтня (фото)
За жовтень в Україні збільшилися продажі вживаних електромобілів. Більшу частину ринку зайняли імпортовані з інших країн авто.
В Україні збільшилися продажі нових і вживаних автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші електромобілі за жовтень. Про це повідомили на сайті Інституту досліджень авторинку.
За жовтень українці купили майже 6,2 тисячі нових і вживаних електромобілів. Це на 156% більше, ніж за аналогічний період 2022 року.
Більшу частину сегмента електрокарів заповнили імпортовані моделі з пробігом (58,9%). Це рекордний показник для українського авторинку. За словами експертів, така тенденція пов'язана з "нульовим" розмитненням для електричних авто.
На внутрішньому ринку за жовтень придбали 1690 електромобілів з пробігом. Це 27,5% від загальної кількості куплених електричних моделей. Ще 13,6% електрокарів купили новими.
За підрахунками експертів, в Україні зареєстровано 76 916 електромобілів. Загалом 2145 одиниць становлять вантажні моделі.Важливо
Найпопулярніші вживані електромобілі на внутрішньому ринку
Nissan Leaf домінує в сегменті вживаних електромобілів на внутрішньому ринку. За жовтень українці купили 393 таких авто.
Друге місце за продажами посідає Volkswagen e-Golf. В Україні придбали 186 автомобілів цієї моделі за місяць.
Третє місце дісталося Tesla Model 3. За жовтень українці купили 149 таких авто.
Топ 20 найпопулярніших вживаних електромобілів на внутрішньому ринку:
- Nissan Leaf — 393 авто.
- Volkswagen e-Golf — 186 авто.
- Tesla Model 3 — 149 авто.
- Volkswagen ID.4 — 109 авто.
- Renault ZOE — 87 авто.
- Tesla Model S — 83 авто.
- Tesla Model Y — 67 авто.
- Audi E-Tron — 53 авто.
- BMW i3 — 45 авто.
- Tesla Model X — 39 авто.
- Honda M-NV — 37 авто.
- Kia Soul — 32 авто.
- Renault Kangoo ZE — 31 авто.
- Chevrolet Bolt — 29 авто.
- Hyundai Ioniq — 37 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 28 авто.
- Fiat 500е — 22 авто.
- Hyundai Kona — 18 авто.
- Smart ED — 16 авто.
- Mitsubishi i-Miev — 16 авто.
Найпопулярніші імпортовані електромобілі з пробігом
У сегменті імпортованих вживаних електромобілів знову лідирує Nissal Leaf. В Україні придбали 573 автомобілі цієї моделі за місяць.
Друге місце за продажами посідає Tesla Model 3. За жовтень українці купили 443 таких авто.
Третє місце посів Volkswagen e-Golf. За жовтень українці купили 407 таких авто.
Топ 20 найпопулярніших імпортованих електромобілів з пробігом:
- Nissan Leaf — 573 авто.
- Tesla Model 3 — 443 авто.
- Volkswagen e-Golf — 407 авто.
- Tesla Model Y — 259 авто.
- Audi e-tron — 216 авто.
- Renault ZOE — 200 авто.
- Volkswagen ID.4 — 192 авто.
- Tesla Model S — 192 авто.
- Hyundai Ioniq — 94 авто.
- Hyundai Kona — 86 авто.
- Chevrolet Bolt — 71 авто.
- Mercedes-Benz B-Class — 65 авто.
- BMW i3 — 61 авто.
- Tesla Model X — 55 авто.
- Jaguar I-Pace — 48 авто.
- Volkswagen ID.6 — 39 авто.
- Toyota BZ4X — 37 авто.
- Honda e:NS1 — 33 авто.
- Mitsubishi i-Miev — 30 авто.
- Kia Niro — 30 авто.
Найпопулярніші нові електромобілі
У сегменті нових електромобілів лідером залишається Volkswagen ID.4. Українці придбали 355 автомобілів цієї моделі за жовтень.
Друге місце за продажами дісталося Toyota bZ4X. За жовтень в Україні купили 64 таких авто.
На третьому місці розташувався Volkswagen ID.6. Українці придбали 45 авто цієї моделі за минулий місяць.
Топ 20 найпопулярніших нових електромобілів:
- Volkswagen ID.4 — 355 авто.
- Toyota bZ4X — 64 авто.
- Volkswagen ID.6 — 45 авто.
- Honda eNS1 — 39 авто.
- Audi Q4 — 24 авто.
- AUDI Q8 — 22 авто.
- Honda e:NP1 — 21 авто.
- BYD Song Plus — 20 авто.
- Zeekr 001 — 17 авто.
- MG 4 — 17 авто.
- BMW iX — 16 авто.
- BYD Yuan Plus — 15 авто.
- Mercedes-Benz EQS — 14 авто.
- Audi e-tron — 11 авто.
- Zeekr X — 9 авто.
- Volvo C40 — 9 авто.
- Mercedes-Benz EQE — 9 авто.
- MG Marvel R — 8 авто.
- Hyundai Ionqq 6 — 8 авто.
- Dongfeng EX1 — 8 авто.
Раніше Фокус розповів, автомобілі з яким типом палива купували в Україні найчастіше в жовтні.