Автомобілі з яким типом пального обирають українці: найпопулярніші моделі жовтня

У сегменті нових автомобілів в Україні збільшилися частки гібридів і електромобілів. Проте моделі з бензиновими двигунами продовжують домінувати.

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В Україні за жовтень купили 5,7 тисячі нових легкових автомобілів. Експерти назвали найпопулярніші моделі за типом палива. Про це розповіли в асоціації "Укравтопром".

За жовтень продажі нових авто відновилися до рівня 2016 року. Цей показник на 83% більший, ніж за аналогічний період 2022 року.

На ринку нових авто в Україні моделі з ДВЗ продовжують домінувати. Проте в жовтні їхня частка знизилася з 68% до 65%.

Лідерами в сегменті нових автомобілів залишаються моделі з бензиновими двигунами. Вони зайняли 45% ринку за минулий місяць.

Частка дизельних авто знизилася з 22% до 20%. При цьому гібридні моделі стали популярнішими на 2%, охопивши 19% ринку нових автомобілів.

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Частка електромобілів у жовтні збільшилася з 14% до 15%. Моделі з ГБО зайняли лише 1% ринку.

Toyota RAV4 лідирує в сегменті бензинових авто Фото: Toyota

Найпопулярніші моделі за типом палива:

бензинові авто — Toyota RAV4;

дизельні авто — Renault Duster;

гібридні авто — Nissan Qashqai;

електромобілі — Volkswagen ID.4;

авто з ГБО — Hyundai Tucson.

Раніше Фокус писав, що в Україну стали імпортувати більше старих автомобілів.