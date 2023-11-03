Экстравагантный спортсмен: представлен самый мощный и быстрый Mercedes S-Class (фото)

Mercedes-AMG S63 от Mansory оснащен 880-сильной гибридной установкой. Спортивный седан способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 320 км/ч.

У Mercedes S-Class W223 появилась новая сверхмощная версия. Ее создали в немецком ателье Mansory, известном своими экстравагантными проектами. Фото и подробности модели появились на его странице в Instagram.

Седан получил карбоновые обвес и спойлер Фото: Mansory

За основу для доработки взяли заряженный Mercedes-AMG S63 E-Performance, который нельзя назвать медленным. Мощность его гибридной установки (она состоит из 4,0-литрового V8 твин-турбо и электромотора) подняли с 802 до 880 л. с., а пиковый крутящий момент вырос с 1430 до 1490 Нм.

Спортивный седан Mercedes способен разогнаться до 100 км/ч за 2,8 с и развить 320 км/ч. Это самый мощный и быстрый Mercedes S-Class в истории. Вместе с тем, подзаряжаемый гибрид расходует всего 8,2 л/100 км в смешанном цикле и даже может проехать около 30 км в электрическом режиме.

Тюнинг Mercedes-AMG S63 E-Performance затронул и внешность – она доработана в традиционном стиле Mansory. Появились карбоновые решетка радиатора, капот обвес и спойлер, а также 22-дюймовые кованные диски FD.15.

Мощность гибридной установки выросла до 880 сил Фото: Mansory

Салон Mercedes не показали и сквозь синие тонированные стекла его не разглядеть. Как правило, в отделке Mansory используют кожу ярких цветов и карбон.

Ранее Фокус рассказывал, что в Киеве заметили редкий 580-сильный Mercedes S-Class 90-х.

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