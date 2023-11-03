Педали не нужны: Toyota создала уникальную систему ручного управления авто (фото)

Toyota Neo Steer является универсальным рулем, который подходит для всех водителей. Он позволяет не использовать ноги для вождения.

Будущие автомобили Toyota могут получить необычный руль с педалями. Такой орган управления испытали на электрокроссовере Toyota bZ4X. Об этом сообщили на сайте Autoblog.

Neo Steer испытали на электрокроссовере Toyota bZ4X Фото: Toyota

Руль Neo Steer внешне напоминает штурвал. В Toyota заявили, что он отличается универсальностью и подходит для всех водителей.

Neo Steer совмещает в себе не только руль, но и педальный блок. Для ускорения и торможения предусмотрены специальные рычаги.

Рычаги на руле отвечают за разгон и торможение Фото: Toyota

Такой руль позволяет не использовать ноги для вождения. Также он имеет небольшой угол выворота, благодаря чему его могут использовать водители с ограниченным движением плеч и рук.

Для того чтобы включить поворотники или дворники, используется одна из кнопок на руле. На них можно нажать большим пальцем.

Во время тестов эксперты заметили, что такие органы управления оказались достаточно удобными. Рычаги быстро реагировали на давление, разгоняя и останавливая авто.

Тем не менее Neo Steer все еще нуждается в доработках. Поэтому полноценное внедрение такой технологии стоит ждать не раньше 2025 года.

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