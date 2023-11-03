Идеальный Prado: в Украине найден 16-летний японский внедорожник в новом состоянии (видео)

Lexus GX 470 большую часть времени стоял в гараже, поэтому за 16 лет проехал всего 13 тыс. км. Рамный внедорожник поражает своей сохранностью.

В Одесской области обнаружена капсула времени Lexus GX 2007 года. Роскошный собрат Prado выглядит как новый. Об авто рассказал в Facebook блогер Roma Urraco.

Внедорожник выглядит как новый Фото: Roma Urraco Автомобиль хранили в сухом гараже Фото: Roma Urraco

Этот Lexus GX 470 за 16 лет проехал всего 13 186 км. Большую часть времени рамный японский внедорожник простоял в сухом гараже и именно этим объясняется его сохранность.

Салон отделан кожей и деревом Фото: Roma Urraco Интерьер внедорожника в хорошем состоянии Фото: Roma Urraco

Состояние Lexus GX 470 близко к идеальному. Его лакокрасочное покрытие выглядит как новое, да и салон неплохо смотрится. Днище автомобиля, рама и детали ходовой также отлично сохранились. Владелец хранит внедорожник и не желает продавать его.

Судя по фото и видео, этот Lexus GX 470 прибыл из США. Его салон отделан кожей и деревом, а у передних сидений предусмотрен электропривод.

Напомним, что Lexus GX по сути, является более роскошным премиальным вариантом Toyota Land Cruiser Prado. Модель Lexus GX 470 выпускали с 2002 по 2009 годы. Рамный внедорожник оснащен 4,7-литровым V8 мощностью 263 л. с. и 5-ступенчатой автоматической КПП.

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