Новый 1300-сильный конкурент Tesla от Geely и Volvo поступил в производство (фото)

Первым покупателем Zeekr 001 FR стал преданный поклонник бренда. Спортивный электромобиль способен разгоняться до сотни за 2,02 секунды.

Первый электрический спорткар Zeekr 001 FR доставлен своему владельцу. Доводкой авто занимался чемпион "Формулы-1" Кими Райкконен. Об этом рассказали на сайте CarNewsChina.

Первый экземпляр Zeekr 001 FR получил бизнесмен Цзян Дашуай. Он владеет еще тремя моделями бренда. Во время получения авто он встретился с финским гонщиком.

Во время передачи первого Zeekr 001 FR клиенту присутствовал и Кими Райкконен Фото: Weibo

Цзян Дашуай поделился, что решил купить заряженный электромобиль сразу после тест-драйва, который был проведен 1 ноября. Его впечатлила огромная мощность спорткара и его управляемость.

Известно, что модель будут выпускать малыми партиями по 99 экземпляров в месяц. Поставки спорткара другим клиентам начнутся уже в декабре этого года.

Zeekr 001 FR получил спортивный кузовной обвес Фото: Zeekr

Габариты Zeekr 001 FR:

длина — 5018 мм;

ширина — 1999 мм;

высота — 1545 мм;

колесная база — 2999 мм.

В интерьере установлен 15,4-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы и цифровая панель приборов. Помимо этого спортивная версия отличается уникальной внутренней отделкой с красными акцентами.

Zeekr 001 FR получил уникальное оформление интерьера Фото: CarNewsChina

Zeekr 001 FR оснащен четырьмя электромоторами суммарной мощностью 1247 л.с. Также предусмотрен "режим Райкконена", который временно увеличивает отдачу силовой установки до 1300 л.с.

Каждое колесо спорткара может управляться самостоятельно. Благодаря этому электромобиль способен разворачиваться на месте на 360 градусов как танк.

Разгон от 0 до 100 км/ч занимает 2,02 секунды. Максимальная скорость ограничена на отметке 280 км/ч. Запас хода составляет 550 км на одном заряде.

Zeekr 001 FR уже поступил в производство в Китае. Начальная стоимость новинки составляет 769 000 юаней (105 800 долларов).

Ранее Фокус писал, что китайско-шведский бренд Zeekr представил электрический минивэн CM1e.